Biuro rzecznika Departamentu Stanu przekazało, że w czwartek i piątek delegacje USA i Ukrainy przeprowadziły "konstruktywne rozmowy o kontynuowaniu wiarygodnej drogi ku trwałemu i sprawiedliwemu pokojowi w Ukrainie". W sobotę mają je kontynuować.

Stronę amerykańską reprezentują specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner, a stronę ukraińską szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego generał Andrij Hnatow. Piątkowe spotkanie było ich szóstym w ciągu dwóch tygodni. Negocjacje trwają na Florydzie.

Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji Źródło: X.com/@rustem_umerov

"Amerykanie i Ukraińcy uzgodnili też schemat warunków dotyczących bezpieczeństwa i omówili konieczne zdolności odstraszania, by utrzymać trwały pokój" - czytamy w komunikacie Departamentu Stanu.

Jak dodano, obie strony zgodziły się, że "prawdziwy postęp w stronę jakiegokolwiek porozumienia zależy od gotowości Rosji do tego, by wykazać poważne zaangażowanie na rzecz długoterminowego pokoju, w tym kroków w stronę deeskalacji i zaprzestania zabijania".

Przedmiotem rozmów były też plany rozwoju Ukrainy po zakończeniu wojny i wspólne inicjatywy gospodarcze.

Axios: Ukraińców poinformowano o nowych pomysłach

Wysłannicy USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, poinformowali ukraińską delegację podczas rozmów w Miami o szczegółach dotyczących ich spotkania z Władimirem Putinem, a także o nowych pomysłach, mających zbliżyć stanowiska stron - powiadomił w piątek serwis Axios.

Serwis zaznaczył, że amerykańskie władze nadal uważają, że możliwe jest wypracowanie kompromisu między Ukrainą i Rosją nawet w najbardziej wrażliwej kwestii, jaką jest sprawa terytorium.

