Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Ukraińców poinformowano o nowych pomysłach"

Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
Trump o wojnie w Ukrainie: co za bałagan
Źródło: Reuters/TVN24
W sobotę będą kontynuowane rozmowy amerykańsko-ukraińskie na temat zakończenia wojny w Ukrainie – przekazał Departament Stanu USA. Wysłannicy USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, poinformowali ukraińską delegację o nowych pomysłach.

Biuro rzecznika Departamentu Stanu przekazało, że w czwartek i piątek delegacje USA i Ukrainy przeprowadziły "konstruktywne rozmowy o kontynuowaniu wiarygodnej drogi ku trwałemu i sprawiedliwemu pokojowi w Ukrainie". W sobotę mają je kontynuować.

Stronę amerykańską reprezentują specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner, a stronę ukraińską szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego generał Andrij Hnatow. Piątkowe spotkanie było ich szóstym w ciągu dwóch tygodni. Negocjacje trwają na Florydzie.

Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
Źródło: X.com/@rustem_umerov

"Amerykanie i Ukraińcy uzgodnili też schemat warunków dotyczących bezpieczeństwa i omówili konieczne zdolności odstraszania, by utrzymać trwały pokój" - czytamy w komunikacie Departamentu Stanu.

Jak dodano, obie strony zgodziły się, że "prawdziwy postęp w stronę jakiegokolwiek porozumienia zależy od gotowości Rosji do tego, by wykazać poważne zaangażowanie na rzecz długoterminowego pokoju, w tym kroków w stronę deeskalacji i zaprzestania zabijania".

Przedmiotem rozmów były też plany rozwoju Ukrainy po zakończeniu wojny i wspólne inicjatywy gospodarcze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump podsumował rozmowy na Kremlu. "Do tanga trzeba dwojga"

Trump podsumował rozmowy na Kremlu. "Do tanga trzeba dwojga"

Rozmowy Ukrainy z USA dobiegły końca

Rozmowy Ukrainy z USA dobiegły końca

Axios: Ukraińców poinformowano o nowych pomysłach

Wysłannicy USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, poinformowali ukraińską delegację podczas rozmów w Miami o szczegółach dotyczących ich spotkania z Władimirem Putinem, a także o nowych pomysłach, mających zbliżyć stanowiska stron - powiadomił w piątek serwis Axios.

Serwis zaznaczył, że amerykańskie władze nadal uważają, że możliwe jest wypracowanie kompromisu między Ukrainą i Rosją nawet w najbardziej wrażliwej kwestii, jaką jest sprawa terytorium.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X.com/@rustem_umerov

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaUSAWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Program #BezKitu
Co dalej z ustawą łańcuchową? Poseł PiS: jesteśmy wrażliwi na krzywdę zwierząt, ale...
Polska
35 min
pc
Ludzie Trumpa w Moskwie. Putin już pewny swego?
Rozmowy na szczycie
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
IMGW ostrzega. Tam warunki będą trudne
METEO
Hiszpańska policja
Polak poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany
imageTitle
Kluczowe wyzwanie Polek. O której dziś mecz z Holandią?
Najnowsze
Kijów Ukraina miasto nocą widok
"Wróg masowo atakuje". Kijów pod ostrzałem
Ernest Bejda podczas przesłuchania przed komisją śledczą ds. Pegasusa
Jest zawiadomienie w sprawie byłego szefa CBA. "Rozszczelnienie systemu ochrony"
Polska
Głosowanie w Sejmie
Utrzymane weto, losowanie mistrzostw świata, zdalne oświadczenie Ziobry
WARTO WIEDZIEĆ
Polskie myśliwce
Polska poderwała myśliwce. "Systemy obrony powietrznej w gotowości"
Polska
Silny wiatr
W Mikołajki miejscami przyda się parasol
METEO
imageTitle
Historyczny wynik Polki w Pucharze Świata
EUROSPORT
imageTitle
Austriak najlepiej poradził sobie w trudnych warunkach w Beaver Creek
EUROSPORT
imageTitle
Lider rozbity. Lechia wzięła szybki rewanż
EUROSPORT
Frank O. Gehry
Nie żyje Frank O. Gehry. To on zaprojektował Tańczący Dom
imageTitle
Zły początek nie złamał Trumpa. Będzie hit w półfinale
EUROSPORT
Donald Tusk na Radzie Krajowej KO
"Tak się uśmiecham, ale sam czuję oddech na plecach". Tusk rozbawił salę
Polska
imageTitle
Czarny dzień Stocha. "Nie wiem, co się wydarzyło"
EUROSPORT
Porwane ukraińskie dzieci noszą ubrania z literą Z (symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę)
Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja
Anna Czerwińska
imageTitle
Losowanie grup mundialu. Spełniło się życzenie Urbana
EUROSPORT
eurojackpot wyniki losowania loteria
Wyniki losowania Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Słodko-gorzki wieczór w Wiśle. Tylko pięciu Polaków z awansem
EUROSPORT
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jak działała nocna cisza alkoholowa. Pierwsze statystyki straży miejskiej
WARSZAWA
Zbigniew Boniek 80 razy zakładał koszulkę reprezentacyjną. Dzisiaj kibicuje młodszym kolegom
Boniek w swoim stylu komentuje wyniki losowania
EUROSPORT
Pchła, skóra
Co doprowadziło do czarnej śmierci? Zaskakujące ustalenia naukowców
METEO
05 1925 fpf cl-0028
"Krótka rozmowa: wchodzisz w to czy nie?". Jak polscy medycy pomagają w Ukrainie
Polska
Najlepsze miasto świata
Premiera była wielkim wydarzeniem, możesz obejrzeć ten spektakl za darmo
WARSZAWA
Sąd Najwyższy
"Prawnie wadliwa i niewiążąca". Uchwała izb Sądu Najwyższego "narusza fundamentalną zasadę"
Polska
shutterstock_347531852
Media: całkowite i krytyczne uzależnienie Rosji od Chin
BIZNES
Zwycięski projekt nowego budynku Ursynoteki
Modrzewiowa elewacja, dużo światła, ludzka skala
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty wystartuje? "Popatrzył mi głęboko w oczy i wszystko było już jasne"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica