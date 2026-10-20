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Świat

Rozmowy pokojowe w Oslo. "Były krokiem we właściwym kierunku"

Aleksandra Sapeta
Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Oprac. Aleksandra SapetaOprac. Kuba Koprzywa
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Oslo. Wołodymyr Zełenski na konferencji po spotkaniu z przedstawicielami USA, Norwegii i Finlandii
Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego ze Steve'em Witkoffem w Oslo
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Lise Aserud
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W Oslo zakończyły się rozmowy dotyczące zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. - Pokój wymaga cierpliwości. Niestety wojna nie czeka - przyznał na konferencji prezydent Finlandii Alexander Stubb. Uczestniczący w rozmowach Steve Witkoff, wysłannik Donalda Trumpa, ma w środę przylecieć do Petersburga na spotkanie z przywódcami Rosji. - Zobaczymy, co Putin ma do powiedzenia - skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W stolicy Norwegii we wtorek Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem. W rozmowach zdalnie uczestniczył też Jared Kushner. W Oslo w rozmowach wzięli udział również premier Norwegii Jonas Gahr Stoere i prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Spotkanie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie
Spotkanie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/HEIKO JUNGE / POOL

Wołodymyr Zełenski: nic o Ukrainie bez Ukrainy

Zełenski na konferencji prasowej po spotkaniu z przedstawicielami USA, Norwegii i Finlandii powiedział, że przekazywanie danych wywiadowczych o rosyjskich pociskach obecnie działa. Wyraził też nadzieję, że w ciągu najbliższych 48 godzin spotka się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. 

Odnosząc się do informacji medialnych o propozycji Władimira Putina, by zakończenie wojny zostało wynegocjowane między USA, Chinami i Rosją, Zełenski skwitował: - Nic o Ukrainie bez Ukrainy.

Oslo. Wołodymyr Zełenski na konferencji po spotkaniu z przedstawicielami USA, Norwegii i Finlandii
Oslo. Wołodymyr Zełenski na konferencji po spotkaniu z przedstawicielami USA, Norwegii i Finlandii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Lise Aserud

Prezydent Ukrainy potwierdził, że wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff, udaje się w środę do Rosji. - Zobaczymy, co Putin ma do powiedzenia - powiedział. Zełenski chce, by przedstawiciele USA przekazali Rosji omawiane propozycje pokojowe. Podkreślił, że sam jest gotowy do negocjacji i wezwał do trójstronnego spotkania przywódców Ukrainy, USA i Rosji.

- Witkoff poleci w środę do Petersburga na spotkanie z rosyjskim kierownictwem - potwierdził również gospodarz wtorkowych negocjacji, premier Norwegii Jonas Gahr Stoere. Wysłannik Trumpa ostatni raz był w Moskwie na początku września.

Sam Witkoff nie uczestniczył w konferencji prasowej po rozmowach.

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Prezydent Finlandii: rozmowy były krokiem we właściwym kierunku

Prezydent Finlandii Alexander Stubb przekazał, że w trakcie rozmów w Oslo udało się wypracować "pewne elementy porozumienia pokojowego", a "propozycje te zostaną w środę przedstawione w Petersburgu".

- Z mojego doświadczenia wynika, że pokój wymaga cierpliwości. Niestety wojna nie czeka. Każdego dnia giną ludzie. (...) Uważam, że dzisiejsze rozmowy były krokiem we właściwym kierunku - podkreślił, cytowany przez portal BBC Stubb.

Wołodymyr Zełenski, Jonas Gahr Stoere i Alexander Stubb na konferencji w Oslo
Wołodymyr Zełenski, Jonas Gahr Stoere i Alexander Stubb na konferencji w Oslo
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CORNELIUS POPPE

Tusk zdementował informacje o udziale Polski: to jakieś nieporozumienie

Wcześniej agencja Reuters podała, że rozmowy w Oslo mają odbyć się w formacie grupy E4, w skład której wchodzą Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Polska.

Donald Tusk poinformował, że ta informacja jest nieprawdziwa. - To jest jakieś nieporozumienie. W Oslo spotykają się pan Witkoff, online będzie pan Kushner, a więc negocjatorzy, jeśli można tak powiedzieć, ze strony amerykańskiej, którzy udadzą się też do Moskwy później - mówił przed wtorkowym posiedzeniem rządu. 

Szef rządu zapewnił też, że jest w stałym kontakcie z premierami Finlandii i Norwegii. - Informują mnie o tym, jak przebiegały przygotowania do tego spotkania już od 5.30 rano - podkreślił. Jak dodał, "nie przeceniałbym konsekwencji i skutków tego spotkania". 

- Traktujmy to jako kolejne bardziej konsultacje i takie sondażowe badanie, czy możliwe są warunki do osiągnięcia jakiegoś rozejmu czy przerwania ognia - mówił. - Trzymam kciuki, szczególnie teraz, kiedy niektóre komunikaty, niektóre decyzje czy propozycje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej z różnych stolic, budzą czasami nadzieję, a czasami niepokój - powiedział premier. 

Jak dodał, "bardzo byśmy chcieli, żeby cały świat Zachodu był solidarny i bardzo jednolity, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją". - Polska i Europa będą starały się chronić skutecznie Ukrainę przed nie tylko rosyjską agresją, ale też ewentualnymi żądaniami, które mogą wpłynąć też na nasze bezpieczeństwo - zapewniał Tusk.

Decyzje Trumpa i ustępstwa wobec Rosji

Reuters zwraca uwagę, że do spotkania w Oslo dojdzie w cieniu pogarszających się relacji Kijowa i Waszyngtonu. Donald Trump w ostatnim czasie wygłosił serię krytycznych słów pod adresem prezydenta Ukrainy. Kilkakrotnie zarzucił też Zełenskiemu, że nie chce zakończyć wojny i nie powinien już prowadzić negocjacji pokojowych, a w Ukrainie powinny odbyć się wybory. 

W tym czasie amerykańska administracja poczyniła też ustępstwa wobec Moskwy, łagodząc sankcje na rosyjskie paliwa oraz zawierając porozumienie z Putinem w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. Zełenski zarzuca Waszyngtonowi ograniczenie działania systemu StarShield dla Ukrainy i wstrzymanie wymiany informacji wywiadowczych z Kijowem. 

Według doniesień "Washington Post" administracja Trumpa nie zatwierdziła też przekazania Ukrainie pocisków przechwytujących.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
UkrainaNorwegiaUSARosjaWojna w Ukrainie
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