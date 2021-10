Departament Stanu USA o rozmowach z talibami: "szczere i profesjonalne"

Delegacja USA spotkała się w weekend w stolicy Kataru Dausze z wysokimi przedstawicielami afgańskich talibów. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu przez talibów władzy w Afganistanie. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price poinformował, że rozmowy były "szczere i profesjonalne". Zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone nie będą oceniać talibów po ich słowach, lecz działaniach.

Talibowie: rozmowy "poszły dobrze"

Stany Zjednoczone dały także wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy nie były w żaden sposób wstępem do uznania talibów, którzy doszli do władzy 15 sierpnia po upadku rządu sprzymierzonego z USA.