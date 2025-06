Rozmowa Trumpa z ukraińską dziennikarką. "Czy mąż jest żołnierzem?"

Donald Trump w wymianie z dziennikarką ukraińskiej sekcji BBC Źródło: TVN24, Reuters

Kluczowe fakty: Prezydent USA Donald Trump został zapytany przez ukraińską dziennikarkę o systemy rakietowe Patriot.

Trump porozmawiał z nią chwilę - zapytał między innymi o męża na froncie i przyznał, że są w ciężkiej sytuacji.

- Zobaczymy, czy możemy udostępnić Ukrainie dodatkowe systemy rakietowe Patriot - powiedział.

Prezydent USA Donald Trump został zapytany podczas konferencji prasowej po szczycie NATO w Hadze przez ukraińską dziennikarkę o to, czy Stany Zjednoczone są gotowe udostępnić dodatkowe systemy rakietowe Patriot Ukrainie. Trump zapytał ją czy mieszka w Ukrainie, na co kobieta odpowiedziała, że mieszka tam jej mąż, a ona z dziećmi w Warszawie.

- Czy mąż jest żołnierzem? - zapytał Trump, na co kobieta odpowiedziała twierdząco. Prezydent przyznał, że jest to "ciężka sytuacja".

"Proszę pozdrowić męża"

- Zobaczymy, czy możemy udostępnić Ukrainie dodatkowe systemy rakietowe Patriot - powiedział. Przyznał jednak, że systemy te są "bardzo trudne do zdobycia".

Zwrócił również uwagę, że Ukraina chce mieć systemy Patriot, ale USA także ich potrzebują. - Potrzebujemy ich, ponieważ dostarczaliśmy je do Izraela. Są bardzo skuteczne, w 100 procentach skuteczne. I (Ukraińcy - red.) chcą tego bardziej niż czegokolwiek innego - powiedział.

- Życzę wam dużo szczęścia, wiem, że to ciężkie dla was - zwrócił się do dziennikarki. - Proszę pozdrowić męża - dodał.

Trump stwierdził też, że "zobaczymy, co się stanie", pytany o to, czy USA przeznaczą kolejne środki na wsparcie Ukrainy. - Władimir Putin naprawdę musi zakończyć tę wojnę - podkreślił.

Trump o wojnie w Ukrainie Źródło: Reuters

