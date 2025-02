"Moment, którego od lat bały się Europa i Ukraina"

Przypomniał, że to minister obrony USA Pete Hegseth jako pierwszy zaprezentował nowe stanowisko Waszyngtonu wobec Ukrainy, mówiąc swoim odpowiednikom zgromadzonym w stolicy Belgii, że "Zełenski nie ma szans na osiągnięcie celu, jakim jest wyrzucenie sił rosyjskich z Krymu i ze wschodu kraju oraz przywrócenie (terytorium) Ukrainy do granic sprzed 2014 roku".

"Czarny dzień Europy"

Politico cytuje także w czwartek amerykańskiego senatora Adama Schiffa. "Nie przebierajmy w słowach na temat tego, co to oznacza: kapitulacja interesów Ukrainy i naszych, jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji" - ocenił. "Prezydent Trump zadzwonił do naszego wroga, zanim zadzwonił do naszego sojusznika" - podkreślił deputowany.