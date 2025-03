Wstrzymanie nalotów, mecz hokeja. Szczegóły rozmowy Putin-Trump

Około godziny 17.30 urzędnik Białego Domu przekazał telewizji NBC News, że rozmowa się zakończyła. Potwierdziła to także rosyjska agencja TASS. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że rozmawiano zarówno o przywróceniu stosunków dwustronnych, jak i o rozwiązaniu kwestii konfliktu w Ukrainie .

Wcześniej Donald Trump poinformował, że będzie rozmawiał z Władimirem Putinem we wtorek rano (czasu waszyngtońskiego). Wyraził zadowolenie z powodu planowanej rozmowy.

"Tysiące młodych żołnierzy i innych osób są zabijane. Każdy tydzień przynosi śmierć 2500 żołnierzy obu stron (nie wiadomo, skąd Trump ma takie dane, ponieważ strona ukraińska nie ujawnia liczby strat wśród żołnierzy, z kolei straty armii rosyjskiej - według różnych szacunków - wynoszą ponad tysiąc wojskowych dziennie - red.)" - napisał Trump na platformie Truth Social. "To musi się skończyć teraz" - dodał.

Starmer też rozmawiał z Trumpem

W poniedziałek wieczorem premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer rozmawiał z Trumpem. Rzecznik Starmera podał, że premier zapoznał amerykańskiego prezydenta z wynikami dyskusji wśród państw "koalicji chętnych" w sprawie pokoju na Ukrainie i "powtórzył, że wszyscy muszą wspólnie pracować, by postawić Ukrainę w najmocniejszej możliwej pozycji, aby zapewnić sprawiedliwy i trwały pokój".

Dodał, że przywódcy poruszyli też temat rozpoczynającej się we wtorek wizyty brytyjskiego ministra handlu Jonathana Reynoldsa w Waszyngtonie oraz amerykańskiej operacji wojskowej przeciwko rebeliantom Huti w Jemenie , której Wielka Brytania zapewniała wsparcie logistyczne.

Druga oficjalna rozmowa

Wtorkowa rozmowa to druga oficjalna rozmowa przywódców USA i Rosji od rozpoczęcia obecnej kadencji Trumpa. Poprzednio Trump i Putin rozmawiali 12 lutego tego roku, głównie o możliwości zakończenia wojny w Ukrainie .

Trump powiedział w niedzielę, że podobnie będzie również tym razem. - Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę (Rosji przeciwko Ukrainie - red.). Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy na to bardzo duże szanse - stwierdził amerykański prezydent.

Witkoff spotkał się z Putinem w Moskwie

Do spotkania Witkoffa i Putina doszło dwa dni po tym, jak USA i Ukraina uzgodniły propozycję 30-dniowego zawieszenia broni. Putin oznajmił, że Rosja popiera amerykańską propozycję zakończenia konfliktu metodami pokojowymi, ale podkreślił, że jakiekolwiek zawieszenie broni powinno prowadzić do trwałego pokoju, a więc musi wyeliminować zasadnicze przyczyny konfliktu. Zasugerował także, że przedłożona im propozycja zawieszenia broni jest korzystna dla Ukraińców, którzy mogą wykorzystać ten okres do mobilizacji i dozbrojenia.