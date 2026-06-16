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Świat

Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche

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Royjska fregata Admirał Grigorowicz płynie do Syrii. Rosjanie ostro odpowiedzieli na amerykański ostrzał bazy lotniczej Asada (materiał programu "Fakty" z dn. 07.04.2017r.)
Rosyjska fregata Admirał Grigorowicz
Źródło wideo: MO Rosji
Źródło zdj. gł.: mil.ru
Rosyjska fregata przepływająca przez kanał La Manche oddała strzały ostrzegawcze w kierunku znajdującego się w pobliżu jachtu - podała agencja Press Association. Niedawno na tym samym akwenie brytyjskie siły przejęły statek rosyjskiej floty cieni.

Według Press Association, do zdarzenia doszło ok. 11.40 czasu londyńskiego (12.40 czasu polskiego) pomiędzy Wyspą Wight na południu Anglii i francuskim regionem Normandia, gdzie z rosyjskiej fregaty Admirał Grigorowicz w kierunku pobliskiego jachtu oddano strzały ostrzegawcze.

Zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jacht znajdował się wówczas w odległości ok. 500 metrów od rosyjskiego okrętu i 20 mil morskich od Wyspy Wight. Nie ma informacji, by strzały powodowały jakiekolwiek obrażenia wśród załogi lub uszkodzenia jachtu.

Rosyjska fregata Admirał Grigorowicz. Zdjęcie archiwalne
Rosyjska fregata Admirał Grigorowicz. Zdjęcie archiwalne
Źródło zdjęcia: mil.ru

Kolejny incydent na kanale La Manche

Rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony przekazał, że resort "bada doniesienia o zdarzeniu na kanale [La Manche - red.]".

Do incydentu doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich - w niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wielka Brytania
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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