Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche
Według Press Association, do zdarzenia doszło ok. 11.40 czasu londyńskiego (12.40 czasu polskiego) pomiędzy Wyspą Wight na południu Anglii i francuskim regionem Normandia, gdzie z rosyjskiej fregaty Admirał Grigorowicz w kierunku pobliskiego jachtu oddano strzały ostrzegawcze.
Zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jacht znajdował się wówczas w odległości ok. 500 metrów od rosyjskiego okrętu i 20 mil morskich od Wyspy Wight. Nie ma informacji, by strzały powodowały jakiekolwiek obrażenia wśród załogi lub uszkodzenia jachtu.
Kolejny incydent na kanale La Manche
Rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony przekazał, że resort "bada doniesienia o zdarzeniu na kanale [La Manche - red.]".
Do incydentu doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich - w niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję.