Świat Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche Oprac. Mikołaj Stępień |

Rosyjska fregata Admirał Grigorowicz Źródło wideo: MO Rosji Źródło zdj. gł.: mil.ru

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Według Press Association, do zdarzenia doszło ok. 11.40 czasu londyńskiego (12.40 czasu polskiego) pomiędzy Wyspą Wight na południu Anglii i francuskim regionem Normandia, gdzie z rosyjskiej fregaty Admirał Grigorowicz w kierunku pobliskiego jachtu oddano strzały ostrzegawcze.

Zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jacht znajdował się wówczas w odległości ok. 500 metrów od rosyjskiego okrętu i 20 mil morskich od Wyspy Wight. Nie ma informacji, by strzały powodowały jakiekolwiek obrażenia wśród załogi lub uszkodzenia jachtu.

Rosyjska fregata Admirał Grigorowicz. Zdjęcie archiwalne Źródło zdjęcia: mil.ru

Kolejny incydent na kanale La Manche

Rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony przekazał, że resort "bada doniesienia o zdarzeniu na kanale [La Manche - red.]".

Do incydentu doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich - w niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję.