Świat Rosyjski myśliwiec rozbił się pod Moskwą. To prawdopodobnie najnowszy Su-57 Oprac. Justyna Sochacka |

Rosyjski myśliwiec piątej generacji Su-57 w Zhuhai, 7 listopada 2024 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Kosorukov Dmitry/Shutterstock

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Ukraiński portal Oboronka, powołując się na relacje rosyjskich kanałów w komunikatorze Telegram, poinformował w czwartek o rozbiciu rosyjskiego myśliwca podczas lotu treningowego w pobliżu stolicy Rosji. Doniesienia o wypadku samolotu potwierdzają zamieszczone na Telegramie materiały wideo i zdjęcia. Według wstępnych informacji przekazywanych w mediach, jest to najnowszy myśliwiec Su-57.

Pilot miał katapultować się przed upadkiem samolotu i uniknąć poważniejszych obrażeń.

Zgodnie z jedną z wersji, jaką przedstawił ukraiński kanał Exilenova+ na Telegramie, maszyna mogła zostać zestrzelona przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Su-57 (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Kosorukov Dmitry/Shutterstock

Rosyjski myśliwiec piątej generacji

Su-57 to najnowszy rosyjski samolot myśliwski piątej generacji, opracowany przez biuro projektowe Suchoj po 2000 roku. Pierwszy lot odbył się w 2010 roku, a od 2020 roku pierwsze seryjne samoloty zaczęły wchodzić do służby w rosyjskich Siłach Powietrzno-Kosmicznych. Dotychczas armii dostarczono kilkanaście tego typu maszyn.