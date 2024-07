To była "Rybałka". Kijów: zaatakowaliśmy w rosyjskiej Flocie Bałtyckiej

Ukraiński wywiad wojskowy zwołał w Kijowie konferencję prasową, by pochwalić się wynikami operacji specjalnej "Rybałka". Przedstawiciel służb, Andrij Jusow, mówił o uszkodzeniu rosyjskiego okrętu rakietowego "Sierpuchow" i uzyskaniu tajnych informacje na temat wrogiej Floty Bałtyckiej. Głos zabrał także rosyjski marynarz "Goga", który przeszedł na stronę Ukraińców.

Operację specjalną "Rybałka" (pol. Rybak) przeprowadziły wspólnie wywiad wojskowy w Kijowie i Legion "Wolność Rosji". Pomoc w jej realizacji okazał były rosyjski marynarz posługujący się pseudonimem "Goga", który przeszedł na stronę Ukraińców.

- Na początku kwietnia tego roku w przestrzeni informacyjnej pojawiła się informacja o sytuacji awaryjnej na małym statku rakietowym "Sierpuchow" w Bałtijsku w obwodzie kaliningradzkim (w Polsce królewieckim - red.). W jej wyniku okręt został poważnie uszkodzony i wysłany do naprawy - powiedział w czasie środowej konferencji prasowej Andrij Jusow.

Jak wyjaśnił, w rzeczywistości sytuacja awaryjna jest wynikiem operacji specjalnej "Rybałka", która została zorganizowana i przeprowadzona przez patriotów wolnej Rosji z Legionu "Wolność Rosji" i projektu "Chcę żyć" (projekt został uruchomiony przez ukraiński wywiad wojskowy, jest adresowany do żołnierzy rosyjskich, którzy chcą się poddać - red.).

- To rosyjscy obywatele przeprowadzili tę śmiałą i ryzykowną operację specjalną, która spowodowała znaczne szkody zarówno w rosyjskiej marynarce wojennej, jak i upokarzająco ujawniła prawdziwy stan rzeczy w rosyjskiej armii - zaznaczył Jusow.

Konferencja prasowa w sprawie operacji "Rybałka" PAP/Vladyslav Musiienko

Marynarz "Goga"

W 2023 roku rosyjski marynarz "Goga", który był przeciwnikiem władz na Kremlu, dołączył do sił oporu z Legionu "Wolność Rosji".

Jusow przekazał, że od 2023 roku "Goga" współdziałał ze służbami ukraińskimi, przekazywał ważne informacje i "ostatecznie dokonał tego heroicznego czynu, jakim było unieruchomienie okrętu rakietowego". - To ważne, bo takich nowoczesnych okrętów (w Rosji - red.) jest niewiele. To są okręty z rakietami Onyks i Kalibr. I oczywiście są to te same rakiety, które uderzają w ukraińskie miasta i cywilną infrastrukturę - zauważył Jusow.

Według wywiadu w Kijowie, operacja "Rybałka" pokazała, że nie ma bezpiecznych miejsc dla "państwa-agresora", a infrastruktura wojskowa i cele na rozległym terytorium Federacji Rosyjskiej mogą zostać zaatakowane.

- To nasza pierwsza operacja we Flocie Bałtyckiej. Był to szok i duże zaskoczenie dla wroga. Po tej operacji nastąpiły przetasowania, dochodzenia i kary we Flocie Bałtyckiej. Oczywiste jest, że niektóre głowy tam się potoczyły - przekazał Jusow.

"Goga", rekrut Legionu "Wolność Rosji" podczas konferencji prasowej w Kijowie PAP/Vladyslav Musiienko

"Dowódca był zszokowany"

"Goga" jest teraz w Ukrainie. Jak wyznał w czasie środowej konferencji prasowej, jest "gotowy do kontynuowania walki z reżimem Władimirem Putina". Wspomniał, że służył we Flocie Bałtyckiej przez 11 lat. W 2022 roku, kiedy wybuchła inwazja zbrojna, miał być jedynym marynarzem na swoim okręcie, który sprzeciwiał się wojnie i nie ukrywał swoich poglądów.

- Próbowałem zrezygnować, mówiąc, że nie mogę służyć w armii. Dowódca był zszokowany. Natychmiast wysłał mnie na badania psychologiczne, myślał, że jestem jakimś wariatem, że sprzeciwiam się rosyjskim władzom. Wysłał mnie do psychologa, psychiatry, przekazał mój raport do dowództwa i prokuratury - do wszystkich instancji, aby zdecydować, co dalej ze mną zrobić - wspomniał Rosjanin.

Według marynarza prokuratura wszczęła przeciwko niemu postępowanie administracyjne, ale uniknąć służby się nie udało. W zeszłym roku skontaktował się z projektem "Chcę żyć" i rozpoczął współpracę z wywiadem ukraińskim.

Okręt wojenny Floty Bałtyckiej "Sierpuchow". Zdjęcie ilustracyjne MAXIM SHIPENKOV/PAP

- Chciałbym powiedzieć, że dokonałem właściwego wyboru. Może nie miałem wystarczającej charyzmy, nie potrafiłem znaleźć odpowiednich słów, by przekazać im (mieszkańcom Rosji - red.), że ta wojna była zbrodnicza, po prostu nie powinna się wydarzyć - zaznaczył "Goga". Zwrócił się do swoich rodaków z wezwaniem do przyłączenia się do Legionu "Wolność Rosji", żeby "zacząć pomagać Ukrainie wygrywać".

Autorka/Autor:tas/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl