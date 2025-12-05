Logo strona główna
"Duchy" zaatakowały, Rosjanie stracili myśliwiec

Ukraiński wywiad wojskowy poinformował o zniszczeniu rosyjskiego myśliwca wielozadaniowego MiG-29 na lotnisku Kacza na zaanektowanym Krymie. Drony uderzyły także w kompleks radiolokacyjny w pobliżu Sewastopola.

Wywiad wojskowy w Kijowie opublikował w czwartek nagranie, które przedstawia moment ataku na rosyjski myśliwiec MiG-29, znajdujący się na płycie lotniska Kacza w pobliżu Sewastopola na zaanektowanym Krymie.

Na wideo widać lotnisko, do którego bez większych przeszkód zbliża się ukraiński bezzałogowiec.

Wywiad przekazał, że myśliwiec został zaatakowany przez jednostkę specjalną Prymary (Duchy). Jej celem był także kompleks radarowy w pobliżu Symferopola.

Ukraińcy trafili w zakład chemiczny na Krymie. Nagranie
Ukraińcy trafili w zakład chemiczny na Krymie. Nagranie

Ukraiński portal Defense Express napisał, że atak na myśliwiec MiG-29 na Krymie oznacza "większy zasięg działań sił ukraińskich i większą pewność operacyjną". Wcześniej - przypomina Defense Express - uderzenia Ukraińców na obiekty wojskowe Rosjan na półwyspie koncentrowały się na stacjach radarowych, wyrzutniach S-300 i S-400 oraz magazynach logistycznych.

Myśliwiec wielozadaniowy MiG-29 jest wykorzystywany do patrolowania przestrzeni powietrznej, przeprowadzania ataków rakietowych oraz szybkiego reagowania na inwazje ukraińskich dronów.

Autorka/Autor: tas/kg

Źródło: tvn24.pl, Defense Express

Źródło zdjęcia głównego: t.me/DIUkraine

Ukraina, Rosja, Atak Rosji na Ukrainę, Wojna w Ukrainie, Rosyjska aneksja Krymu
