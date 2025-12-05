"Duchy" zaatakowały, Rosjanie stracili myśliwiec

Atak na rosyjski myśliwiec MiG-29 na Krymie Źródło: Wywiad wojskowy w Kijowie

Wywiad wojskowy w Kijowie opublikował w czwartek nagranie, które przedstawia moment ataku na rosyjski myśliwiec MiG-29, znajdujący się na płycie lotniska Kacza w pobliżu Sewastopola na zaanektowanym Krymie.

Na wideo widać lotnisko, do którego bez większych przeszkód zbliża się ukraiński bezzałogowiec.

Moment ataku na myśliwiec MiG-29 na Krymie Źródło: t.me/DIUkraine

Wywiad przekazał, że myśliwiec został zaatakowany przez jednostkę specjalną Prymary (Duchy). Jej celem był także kompleks radarowy w pobliżu Symferopola.

Ukraiński portal Defense Express napisał, że atak na myśliwiec MiG-29 na Krymie oznacza "większy zasięg działań sił ukraińskich i większą pewność operacyjną". Wcześniej - przypomina Defense Express - uderzenia Ukraińców na obiekty wojskowe Rosjan na półwyspie koncentrowały się na stacjach radarowych, wyrzutniach S-300 i S-400 oraz magazynach logistycznych.

MiG-29 Źródło: Maria Samczuk/PAP

Myśliwiec wielozadaniowy MiG-29 jest wykorzystywany do patrolowania przestrzeni powietrznej, przeprowadzania ataków rakietowych oraz szybkiego reagowania na inwazje ukraińskich dronów.

