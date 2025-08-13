Logo strona główna
Świat

Rosjanie "działają zuchwale". Nowe doniesienia z frontu

rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_02
Szturm sił rosyjskich w rejonie Pokrowska
Źródło: Ołeksandr Piwnenko
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że ukraińska armia skutecznie powstrzymuje postępy wojsk rosyjskich w kierunku Dobropilla i Pokrowska, w szczególności niszczą niewielkie grupy wojsk rosyjskich, które przedostały się do kilku miejscowości w tym rejonie.

"Siły obronne Ukrainy podejmują skuteczne działania, aby powstrzymać postępy wroga w kierunku Dobropilla i Pokrowska. Nasze oddziały toczą ciężkie walki obronne przeciwko przeważającym siłom wroga. Tylko w kierunku pokrowskim okupanci skoncentrowali siły liczące ponad 110 tysięcy żołnierzy" - podano w komunikacie Sztabu Generalnego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ukraina atakuje "głęboko na tyłach Rosji". Trafiony magazyn shahedów

Sztab Generalny ocenia, że Rosjanie "działają zuchwale, bo pomimo strat próbują przedostawać się w grupach dywersyjnych i małych oddziałach piechoty przez linie obronne".

Według Sztabu Generalnego, kilka niewielkich grup wojsk rosyjskich, ominąwszy pozycje ukraińskich obrońców, podjęło próbę przedostania się w kierunku miejscowości Zołotyj Kołodiaz w rejonie pokrowskim obwodu donieckiego. Ponadto, wykorzystując specyfikę lokalnego terenu, dywersanci przedostawali się do miejscowości Wesełe, Rubieżne i Kuczeriw Jar. "Niektóre z grup zostały już zlikwidowane, pozostałe są w trakcie likwidacji" - stwierdzono.

"Sytuacja jest trudna i dynamiczna, jednak Siły Obronne podejmują wszelkie niezbędne środki, aby wykryć i zniszczyć grupy wroga. (...) Okupanci są niszczeni i brani do niewoli" - podał Sztab Generalny.

Zełenski: Rosja przygotowuje operacje na kierunkach zaporoskim i pokrowskim

- Rosjanie przygotowują się do operacji ofensywnej, naszym zdaniem na trzech kierunkach. Główne kierunki to Zaporoże, Pokrowsk i Nowopawliwka. Uważamy, że w Zaporożu będzie dodatkowo około 15 tysięcy wojsk rosyjskich, w Pokrowsku około 7 tysięcy, a w Nowopawliwce może być dodatkowo 5 tysięcy. Uważamy, że ten kierunek jest trzecim pod względem priorytetowości. Z 53 tysięcy w Sumach, jak uważamy, około 30 tysięcy będzie teraz kierowanych na te trzy kierunki - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dziennikarzom.

Według niego, najsilniejsze brygady Federacji Rosyjskiej, które stacjonują na kierunku kurskim, będą się przemieszczać i robić wszystko, aby po 15 sierpnia przygotować się do działań ofensywnych.

"Moglibyśmy doprowadzić do upadku Ukrainy w jeden dzień"
Dowiedz się więcej:

"Moglibyśmy doprowadzić do upadku Ukrainy w jeden dzień"

- Nie wycofamy się z Donbasu. Nie możemy tego zrobić. Wszyscy zapominają o pierwszej kwestii: nasze terytoria są nielegalnie okupowane. Donbas dla Rosjan to przyczółek do przyszłej nowej ofensywy. Jeśli wyjdziemy z Donbasu z własnej woli lub pod presją, otworzymy trzecią wojnę - zapowiedział Zełenski.

Powiedział, że najtrudniejsza sytuacja na froncie panuje obecnie na odcinku Kramatorska i Dobropilla, gdzie Rosjanie posunęli się naprzód o około 10 km. - Cel tej strategii jest dla nas jasny. Do 15 sierpnia, przed spotkaniem Putina z Trumpem, trzeba stworzyć pewną przestrzeń informacyjną, zwłaszcza w Ameryce, że Rosja idzie do przodu, a Ukraina traci - dodał.

- Co się tam wydarzyło? Grupy Rosjan posunęły się o około 10 kilometrów w kilku punktach. Wszyscy są bez sprzętu, mają tylko broń w rękach. Niektórzy zostali już znalezieni, częściowo zniszczeni, częściowo wzięci do niewoli. Pozostałych również znajdziemy i zniszczymy w najbliższym czasie - mówił.

Niepokojące wieści z Ukrainy tuż przed spotkaniem Putin-Trump
Dowiedz się więcej:

Niepokojące wieści z Ukrainy tuż przed spotkaniem Putin-Trump

Prezydent powiadomił, że siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły 6 z 18 okupowanych wsi lub ważnych punktów w obwodzie sumskim, w dwóch punktach dotarły do granicy z Rosją. Ponadto utrzymują pozycje w obwodzie zaporoskim. Posunęły się też o jeden kilometr w głąb pozycji wojsk rosyjskich w obwodzie ługańskim.

Intensywne walki na kierunku pokrowskim

Wcześniej we wtorek ukraińskie źródła wojskowe i eksperci powiadomili, że trwają intensywne walki na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, gdzie siły rosyjskie próbują przełamać ukraińską obronę i przeciąć ważne trasy logistyczne. Dla wsparcia obecnych tam wojsk skierowano 1 Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy Azow.

Rosyjska armia
Rosyjska armia
Źródło: mil.ru

Zagrożona jest ważna dla logistyki ukraińskich wojsk trasa Pokrowsk-Dobropilla-Kramatorsk - przekazał DeepState. Zdaniem ISW kolejne dni działań w rejonie Pokrowska mogą być kluczowe dla zdolności Ukrainy do powstrzymania przyspieszonego postępu Rosjan na północ i północny zachód od Pokrowska.

Źródło: Michał Czernek/PAP
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

