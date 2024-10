"Kosztowne i zawstydzające niepowodzenie" Rosjan

Brytyjski resort obrony stwierdził, że zestrzelenie przez Rosję na początku października własnego drona z powodu utraty nad nim kontroli to "kolejne kosztowne i zawstydzające niepowodzenie" jej sektora zbrojeniowego. Dodano, że Rosja prawdopobnie "czekała do ostatniego momentu", zanim wybrała zaatakowanie bezzałogowca.

"Prawdopodobne, że Rosja czekała do ostatniego momentu"

Napisano, że stworzony przez koncern Suchoj dron S-70 jest w fazie rozwoju od co najmniej dekady i został zaobserwowany podczas testowania w bazie lotniczej w Achtubinsku w obwodzie astrachańskim na południu Rosji. Kluczową cechą tego drona jest jego ograniczona skuteczna powierzchnia odbicia fal radarowych, co ma na celu uczynienie go niewykrywalnym i potencjalnie ma dawać mu możliwość penetrowania terenów pokrytych radarami i obroną powietrzną przeciwnika. S-70 ma być zdolny do operowania wspólnie z myśliwcem Su-57 (w kodzie NATO: Felon).