Rosja zaatakowała Ukrainę Iskanderem. Jedna osoba nie żyje
Gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper poinformował, że Rosjanie zaatakowali rakietą balistyczną Iskander gospodarstwo rolne. W wyniku uderzenia zapaliły się pojazdy i zbiorniki z paliwem. Zniszczeniu uległ magazyn.
"Niestety, według wstępnych danych, jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Informacje o ofiarach i skutkach ataku wroga są obecnie wyjaśniane" - napisał gubernator Ołeh Kiper.
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Źródło: PAP