Rosja wystrzeliła pocisk Cyrkon w ramach manewrów Zapad

Pocisk Cyrkon wystrzelony z pokładu Admirała Gorszkowa Źródło: Ministerstwo Obrony Rosji

Według rosyjskiej propagandy Cyrkon ma osiągać prędkość 9 machów, a jego zasięg ma wynosić do tysiąca kilometrów.

Pocisk Cyrkon wraz z inną hipersoniczną "rakietą Ch-47 Kindżał, stanowi tak zwane wunderwaffe Władimira Putina" - pisał Defense Express. "Wunderwaffe" (niem. cudowna broń) to określenie sformułowane przez propagandę hitlerowską w czasie II wojny światowej, które miało odnosić się do nowych, przełomowych rodzajów uzbrojenia.

Rosjanie prawdopodobnie po raz pierwszy użyli rakiety Cyrkon w czasie swojej inwazji na Ukrainę 7 lutego w ataku na Kijów. Drugie potwierdzone użycie miało miejsce 25 marca, a szczątki dwóch zestrzelonych wówczas pocisków umożliwiły ukraińskim specjalistom ich analizę.

"Najnowsze osiągnięcie" Putina

Pociski hipersoniczne Cyrkon po raz pierwszy zapowiedział Władimir Putin w 2018 roku, twierdząc, że są one częścią nowej generacji rosyjskiej broni, która może uderzyć w niemal każdy punkt na świecie i ominąć zbudowaną przez USA tarczę antyrakietową. Rok później Putin "zademonstrował" Cyrkona jako "najnowsze rosyjskie osiągnięcie".

Cyrkon wystrzelony z pokładu Admirała Gorszkowa (zdjęcie z 2020 roku) Źródło: Ministerstwo Obrony Rosji

Cyrkon wszedł oficjalnie do służby w styczniu 2023 roku, jest hipersonicznym pociskiem manewrującym, wystrzeliwanym z okrętów (również podwodnych) i zdolnym do rażenia celów naziemnych i nawodnych. Według strony rosyjskiej rakieta ta ma mieć zasięg od 600 do 1500 km i może osiągać prędkość 8-9 machów.

