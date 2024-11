"Rosja wystrzeliła eksperymentalny pocisk". Rzeczniczka NATO zabrała głos

"Użycie przez Rosję nowej rakiety balistycznej średniego zasięgu przeciwko Ukrainie nie zmieni przebiegu konfliktu ani determinacji sojuszników z NATO we wspieraniu Ukrainy" - oznajmiła rzeczniczka sojuszu Farah Dakhlallah. W czwartek Rosjanie użyli do ostrzału Ukrainy nowej broni.

"Pocisk balistyczny użyty przez Rosję do ataku na Dniepr nie był rakietą międzykontynentalną, lecz pociskiem balistycznym średniego zasięgu" - poinformowali amerykańscy urzędnicy, cytowani przez dziennik "The New York Times". Zaznaczyli jednak, że jest to "nowy typ" pocisku, nieużywany dotąd podczas inwazji na Ukrainę.