Media: po ataku dronów wyłączono reaktor elektrowni jądrowej w Rosji

Novovoronezh

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Drony ukraińskie zaatakowały obwód woroneski w nocy ze środy na czwartek.

Gubernator obwodu Aleksandr Gusiew przekazał, że został tam uszkodzony "obiekt infrastruktury energetycznej", nie ujawnił jednak szczegółów.

Reaktor został odłączony od sieci z powodu "usterki technicznej" - twierdzi dyrekcja elektrowni.

Moscow Times cytuje komunikat służb prasowych elektrowni jądrowej w pobliżu Nowoworoneża, w którym poinformowano, że "reaktor numer siedem został tymczasowo odłączony od sieci". Służby podały, że "nie doszło do naruszeń warunków bezpiecznej eksploatacji obiektu, a odłączenie miało miejsce w trybie normalnym".

Doniesienia o wyłączeniu z użytku reaktora pojawiły się w rosyjskich mediach po nocnym ataku dronów na obwód woroneski. Moscow Times podkreślił, że jest to pierwszy tego typu przypadek od początku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Atak na obwód woroneski

Gubernator tego obwodu Aleksandr Gusiew przekazał, że w wyniku uderzenia jednego z bezzałogowców został uszkodzony "obiekt infrastruktury energetycznej". Nie sprecyzował jednak, o jaki obiekt chodzi. Podał, że w kilku miejscowościach zabrakło prądu, nie kursowały także lokalne pociągi.

Szefostwo elektrowni oznajmiło następnie, że reaktor został odłączony od sieci z powodu "usterki technicznej".

Wyłączony reaktor po ataku

Nowoworoneska Elektrownia Jądrowa znajduje się na brzegu rzeki Don, 45 kilometrów na południe od Woroneża. Jest największym dostawcą energii elektrycznej w obwodzie woroneskim. Łącznie w elektrowni zbudowano i uruchomiono siedem reaktorów energetycznych, ale obecnie działają tylko cztery z nich - poinformował Moscow Times.

Po agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku ukraińskie drony coraz częściej atakują obiekty energetyczne w Rosji. Celem bezzałogowców są także rafinerie i magazyny paliwowe oraz obiekty militarne, takie jak lotniska czy magazyny broni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD