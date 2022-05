Rosja znosi limit wieku dla nowych żołnierzy zawodowych

Rosja otwiera drogę do rekrutacji większej liczby cywilnych ochotników do udziału w inwazji na Ukrainę i znosi limit wieku dla żołnierzy zawodowych. Jak podało BBC, władze przedstawiają to jako działanie mające na celu rekrutację większej liczby specjalistów technicznych.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę umożliwiającą zaciąganie do sił zbrojnych osób powyżej 40. roku życia. Oczekuje się, że będą to osoby w wieku produkcyjnym. Wcześniej w armii obowiązywały limity wiekowe 18-40 lat dla Rosjan i 18-30 lat dla obcokrajowców.

Jak podało BBC, Rosja przedstawia to jako działanie mające na celu rekrutację większej liczby specjalistów technicznych. Nowo uchwalone prawo mówi, że specjaliści są potrzebni do obsługi broni o wysokiej precyzji, a "doświadczenie pokazuje, że stają się nimi w wieku 40-45 lat". Według tego możliwe będzie również zatrudnienie większej liczby medyków, inżynierów i specjalistów od łączności.

Rosja poniosła znaczące straty wśród żołnierzy w Ukrainie

Ukraińscy i zachodni eksperci wojskowi twierdzą, że Rosja poniosła w tej wojnie znaczące straty. Według Ukrainy Rosja straciła około 30 tysięcy żołnierzy, podczas gdy rząd Wielkiej Brytanii szacuje liczbę ofiar na około 15 tysięcy. Dla porównania, tyle samo wyniosły straty sowieckie w dziewięcioletniej wojnie w Afganistanie w latach 80. XX wieku.

Zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy w Hostomlu [5.05.2022] PAP/EPA/OLEG PETRASYUK

25 marca Rosja podała, że 1351 jej żołnierzy poległo w Ukrainie. Liczby tej już później nie uaktualniono.

BBC podkreśliło, że prezydent Putin unikał poboru na dużą skalę do działań wojennych, które Rosja nazywa "specjalną operacją wojskową" w Ukrainie. Jednak w marcu rosyjskie ministerstwo obrony przyznało, że niektórzy poborowi brali udział w napaści, a niektórzy dostali się nawet do niewoli ukraińskiej. Ministerstwo obrony podkreśliło, że wysyłanie poborowych do walki nie jest oficjalną polityką.

Później minister obrony Siergiej Szojgu oświadczył, że poborowi powołani do wojska wiosną tego roku nie zostaną wysłani do żadnych punktów zapalnych.

Rosyjscy żołnierze w Kachowce w obwodzie chersońskim PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY

Rosyjski pobór, którego początki sięgają czasów carskich, zobowiązuje mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat do odbycia rocznej służby wojskowej. Wielu z nich otrzymuje jednak zwolnienie z tego obowiązku z powodów zdrowotnych lub dlatego, że są studentami.

Jak liczne są armie Rosji i Ukrainy?

W 900-tysięcznych czynnych siłach zbrojnych Rosji służy obecnie ponad 400 tysięcy zawodowych żołnierzy kontraktowych. Analitycy wojskowi twierdzą, że Rosja może zmobilizować około dwóch milionów rezerwistów.

Armia ukraińska jest znacznie mniejsza - szacuje się, że ma 200 tysięcy żołnierzy czynnych i 900 tysięcy rezerwistów, choć od czasu inwazji Rosji 24 lutego zwiększyła tę liczbę dzięki masowej mobilizacji.

Ukraińscy żołnierze w Donbasie [11.05.2022] PAP/Vladyslav Karpovych

Zgodnie z obowiązującym stanem wojennym Ukraina zabrania mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat opuszczania kraju, żądając, by pozostali i walczyli. Tak więc kobiety, dzieci i osoby starsze stanowią zdecydowaną większość uchodźców uciekających do krajów sąsiednich.

Ukraińskie wojsko twierdzi, że jeszcze nie wciela do wojska kobiet, ale niektóre z nich mogą być powołane w drodze wyjątku, jeśli ich umiejętności w medycynie, informatyce lub innych dziedzinach będą mogły być wykorzystane. Ukraina zwerbowała również kilka tysięcy zagranicznych żołnierzy ochotników.

Autor:pp//now

Źródło: BBC