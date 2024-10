Media: rosyjski "handlarz śmiercią" wrócił do gry

Wiktor But, skazany w USA na 25 lat więzienia, a później wymieniony na uwięzioną w Rosji amerykańską koszykarkę Brittney Griner, ma uczestniczyć w dostawach uzbrojenia jemeńskim rebeliantom Huti - ujawnił dziennik "The Wall Street Journal". Spotkanie Buta z przedstawicielami Hutich w Moskwie miało dotyczyć zawarcia umowy na zakup karabinków AK-74.

Powołując się na źródła w strukturach bezpieczeństwa, amerykański dziennik "The Wall Street Journal" pisze, że gdy w sierpniu tego roku delegacja Hutich dotarła do Moskwy, ich partnerem okazał się być Wiktor But. Informacji o zaangażowaniu Buta w sprzedaż broni rebeliantom początkowo nie skomentował ani Kreml, ani rosyjskie ministerstwo obrony, ani dawni amerykańscy adwokaci handlarza bronią, ani sami Huti. W końcu, po publikacji, Kreml stwierdził, że informacja "WSJ" to "fake news".

Rosyjski niezależny portal The Insider, który cytuje doniesienia "Wall Street Journal", przekazał, że spotkanie Buta z przedstawicielami Hutich w Moskwie miało dotyczyć zawarcia umowy na zakup karabinków AK-74 (Kałasznikowa). Transakcja miała opiewać na 10 milionów dolarów.

Wiktor But SERGEI ILNITSKY/EPA/PAP

W dniu urodzin Putina

"Źródła 'Wall Street Journal' nie wiedzą, czy rozmowy były prowadzone na polecenie Kremla, czy za jego milczącą zgodą. Dostawy AK-74 miałyby się rozpocząć jeszcze w październiku. Broń ma zostać przewieziona do portu Hodeidah w Jemenie pod pozorem transportu żywności" - napisał The Insider. Wcześniej do tego portu przybyło kilka ładunków zboża z Rosji.

But, który w ślad za Kremlem zabrał głos po publikacji, stwierdził, że ten "fake news" ukazał się "specjalnie w dniu urodzin Władimira Putina". Ocenił ponadto, że "The Wall Street Journal" już dawno "przekształcił się z pisma czysto gospodarczego w stronnicze medium polityczne".

But, były oficer wojsk sowieckich, jest uważny za największego przemytnika broni na świecie. Zatrzymano go w 2008 r. w Tajlandii za próbę sprzedaży broni kolumbijskim lewicowym rebeliantom, a dwa lata później, po długim sporze o ekstradycję, został przekazany władzom USA.

Handlarz sprzedawał uzbrojenie grupom rebelianckim oraz watażkom w Afryce, Azji i Ameryce Południowej - przypomina Reuters.

Według raportu ONZ sprzed 23 lat, But dostarczał broń "do wszystkich stref konfliktów zbrojnych w Afryce".

Wymiana na koszykarkę

Po 10 latach odsiadywania wyroku w USA Rosjanin został wymieniony na amerykańską koszykarkę Brittney Griner, uwięzioną w Rosji za rzekomą próbę przemytu narkotyków (znaleziono u niej przepisany przez lekarza olejek haszyszowy).

Po powrocie do kraju 57-letni But dołączył do lojalnej wobec Kremla nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji.

Kariera Buta trwała przez blisko dwie dekady. Wyprodukowany przed blisko 20 laty film "Pan życia i śmierci" z Nicolasem Cage'em w roli głównej był luźno oparty o związane z Butem wydarzenia.

Autorka/Autor:tas/adso

Źródło: PAP, The Insider, Reuters, RBK