Putin: zamkniemy usta tym, którzy próbują przeinaczać historię

- Zamkniemy ohydne usta, otwierane przez niektórych działaczy za granicą po to, by osiągnąć chwilowe polityczne cele, zamkniemy je prawdziwą gruntowną informacją - powiedział Władimir Putin na spotkaniu z weteranami i przedstawicielami organizacji patriotycznych w Petersburgu. Jego słowa cytuje m.in. agencja RIA Nowosti.

Zamkniemy ohydne usta, otwierane przez niektórych działaczy za granicą po to, by osiągnąć chwilowe polityczne cele

Putin przeciwko zniesieniu kadencyjności władzy

Jak podaje agencja Interfax, podczas spotkania z Putinem jeden z weteranów zaapelował o zmianę rosyjskiej konstytucji w taki sposób, by władza prezydenta nie była ograniczona określoną liczbą kadencji. - Aby to ludzie decydowali o pozostawieniu lub usunięciu prezydenta - stwierdził weteran.

Rosja ma jeden cel: zohydzić Polskę w oczach świata

- Wypowiedzi prezydenta Władimira Putina sprzed kilku tygodni o rzekomym dealu między Polakami a Niemcami, to ordynarne kłamstwo. Teraz z kolei mamy do czynienia z próbą rozciągnięcia odpowiedzialności za Holokaust - powiedział Ardanowski, oceniając, że Światowe Forum Holokaustu, które odbędzie się 23 stycznia w Izraelu i którego organizatorzy nie zgodzili się na przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, jest organizowane pod dyktando Rosji.

- Każdy przy zdrowych zmysłach to widzi. My na to nie mamy żadnego wpływu. Propaganda rosyjska działa na bardzo wysokim poziomie, odpowiadają za nią fachowcy. Jest to oczywiście dla nas absolutnie niekorzystne - podkreślił minister.