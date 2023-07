Władimir Putin nie przyjedzie na szczyt BRICS w RPA. Zastąpi go Siergiej Ławrow

Rząd RPA obawiał się wcześniej, że w przypadku przybycia ściganego przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) Władimir Putina do kraju, będzie zmuszony go aresztować, do czego zobowiązał się jako członek Trybunału. - Nie możemy zaprosić kogoś i aresztować go (...) bylibyśmy szczęśliwi, gdyby (Putin) nie przyjechał - wyjaśniał wiceprezydent tego kraju Paul Mashatile.