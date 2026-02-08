Wiceszef GRU odzyskał przytomność. Nowe informacje po zamachu w Moskwie

Rosyjski generał Władimir Aleksiejew poważnie ranny w zamachu. Nagrania archiwalne Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rosyjski dziennik "Kommiersant" podał, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, że 64-letni generał Władimir Aleksiejew został zaatakowany w budynku, w którym mieszka, gdy w piątek rano wyszedł z mieszkania i zmierzał przez korytarz w kierunku windy. Miał zostać trzykrotnie trafiony w klatkę piersiową lub brzuch, po czym napastnik i jego wspólnik uciekli z miejsca zdarzenia.

W piątek rosyjskie media informowały, że lekarze walczą o życie Aleksiejewa. W sobotę podały, że odzyskał przytomność po przebytej operacji, a lekarze ostrożnie deklarują, że zagrożenie dla jego życia minęło.

Zatrzymania i oskarżenia ministra

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow jeszcze w piątek oskarżył Ukrainę o zamach na Aleksiejewa, twierdząc, że jej celem było sabotowanie rozmów pokojowych. Nie przedstawił przy tym żadnych dowodów na odpowiedzialność Ukrainy.

W reakcji na to ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha oświadczył, że jego kraj nie ma nic wspólnego z atakiem. Jak przypomniał Reuters, od początku wojny w Ukrainie zabito kilku wysokich rangą rosyjskich oficerów, za co Moskwa obwinia Kijów. W niektórych przypadkach odpowiedzialność wziął na siebie ukraiński wywiad wojskowy.

"Kommiersant" podał, że władze zatrzymały dwie osoby w związku z próbą zabójstwa Aleksiejewa i wkrótce zostaną one przesłuchane. Sąd ma zdecydować w niedzielę o ich ewentualnym osadzeniu w areszcie do czasu procesu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zamach w Moskwie. Generał ciężko ranny

Kim jest Władimir Aleksiejew?

Stanowisko wiceszefa rosyjskiego wywiadu wojskowego Aleksiejew pełni od 2011 roku. Był jednym z oficjeli, którzy prowadzili negocjacje z szefem najemniczej Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, gdy ten dokonał próby puczu w czerwcu 2023 roku.

Generał miał też wykazać się w trakcie rosyjskich działań zbrojny w Syrii, gdy Kreml wspierał reżim Baszara al-Asada - przypomniała agencja AFP.

Jak podało BBC, Unia Europejska objęła Aleksiejewa sankcjami, po tym jak GRU zostało oskarżone o przeprowadzenie w 2018 roku zamachu w Salisbury w Wielkiej Brytanii na byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala i jego córkę Julię. Ataku dokonano wówczas z użyciem środka trującego nowiczok.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Aleksandra Sapeta /akw