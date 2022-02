Antony Blinken: nie ma sensu, by moje spotkanie z Siergiejem Ławrowem miało się odbyć

Widzimy, że inwazja Rosji na Ukrainę się zaczyna - powiedział na wtorkowej konferencji szef dyplomacji USA Antony Blinken. Ocenił, że w związku z tym "nie ma sensu", by jego spotkanie szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem, zaplanowane na ten tydzień, miało się odbyć.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken mówił we wtorek wieczorem na wspólnej konferencji prasowej z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytrem Kułebą o sytuacji wokół Ukrainy po uznaniu przez Rosję za niepodległe dwóch separatystycznych "republik" w Donbasie i decyzji o wysłaniu tam wojska.

- W zeszłym tygodniu sam zgodziłem się spotkać z ministrem Siergiejem Ławrowem (...) 24 lutego, aby omówić wątpliwości naszych krajów, co do bezpieczeństwa europejskiego. Ale wyłącznie, jeżeli Rosja nie wchodzi na Ukrainę. Teraz, kiedy widzimy, że ta inwazja się zaczyna, zaś Rosja powiedziała jasno, że odrzuca drogę dyplomacji, nie ma sensu, aby to spotkanie miało się odbyć - ocenił.