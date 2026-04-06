Atak na flagowy okręt rosyjskiej floty. Ukraińcy wysłali drony

Rosyjska fregata rakietowa Admirał Makarow została w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowana przez ukraińskie drony w porcie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym - przekazał w poniedziałek dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS), major Robert "Madiar" Browdi.
Po zatopieniu przez Ukrainę w kwietniu 2022 roku krążownika Moskwa, Admirał Makarow stał się okrętem flagowym rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Jego szacunkowa wartość wynosi 500 milionów dolarów. Nie podano informacji o uszkodzeniach, jakie okręt odniósł w wyniku ataku.
Tej samej nocy ukraińskie drony przeprowadziły także nalot na platformę wiertniczą na Morzu Czarnym w pobliżu okupowanego Krymu.
Nagranie z ataku na okręt i na platformę wiertniczą opublikowały ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych. Reuters przeanalizował wideo i podał, że widoczne otoczenie zgadza się zdjęciami satelitarnymi portu w Noworosyjsku, a kształt, umiejscowienie okien i uzbrojenie zaatakowanej jednostki odpowiada tej klasie okrętów.
Rosja o uszkodzeniach w porcie
Atak port w Noworosyjsku potwierdziło rosyjskie ministerstwo obrony. Jak przekazało, zniszczeniu uległa infrastruktura portowa, w tym fragment rurociągu oraz terminal załadunkowy. W czterech zbiornikach z ropą wybuchł ponadto pożar - podaje rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, cytowane przez Reuters.
Wcześniej gubernator Kraju Krasnodarskiego Wieniamin Kondratiew przekazał w komunikatorze Telegram, że w nocnym ataku dronów na portowe miasto uszkodzonych zostało osiem budynków. Dodał, że szczątki bezzałogowców wykryto na terenie kilku obiektów przemysłowych, nie podał jednak szczegółów.
Największy rosyjski port nad Morzem Czarnym
Noworosyjsk to największy rosyjski port nad Morzem Czarnym z licznymi instalacjami do eksportu surowców i towarów masowych. Na początku marca ataki ukraińskich dronów doprowadziły do wstrzymania tam załadunku ropy.
Ukraina dąży do ograniczenia rosyjskich zdolności eksportu ropy i czerpania nadzwyczajnych zysków z globalnego wzrostu cen surowca, napędzanego wojną na Bliskim Wschodzie. W marcu ukraińskie drony uszkodziły obiekty naftowe w kluczowych bałtyckich portach Rosji w Primorsku i Ust-Łudze.
Według obliczeń Bloomberga ponawiane ataki z użyciem dronów na porty naftowe spowodowały, że w marcu rosyjski eksport ropy drogą morską spadł do najniższego poziomu od dwóch miesięcy. Spadek ten nastąpił w sytuacji, gdy wojna na Bliskim Wschodzie wywołała na całym świecie bezprecedensowy kryzys podaży na rynku ropy
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters