Artiom Żoga, były dowódca batalionu donieckich separatystów Sparta i "przewodniczący parlamentu" tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej został pełnomocnikiem prezydenta Rosji w Uralskim Okręgu Federalnym. W zeszłym roku Żoga "poprosił" publicznie Władimira Putina, by ten kandydował w wyborach prezydenckich.

- To duże i ważne zadanie. Ural to region przemysłowy. Skoncentrowana jest tam duża liczba przedsiębiorstw kompleksu wojskowo-przemysłowego. I oczywiście bardzo ważne jest, by pomagać ludziom, wspierać ich w bieżącej pracy - mówił Putin swojemu nowemu pełnomocnikowi, dodając, że pracownicy tych zakładów "robią wiele, aby poprawić potencjał obronny kraju".