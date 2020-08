Kreml wysyła do Zachodu i opozycji białoruskiej sygnały, że Rosja może interweniować na Białorusi - podkreślają w piątkowych publikacjach rosyjskie gazety. W czwartek, w wywiadzie dla telewizji Rossija, prezydent Władimir Putin mówił o "sformowaniu pewnej rezerwy z funkcjonariuszy organów ochrony prawa" na prośbę Alaksandra Łukaszenki.

Władimir Putin mówił w czwartek w telewizji Rossija, że prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenko poprosił go o utworzenie rezerwowych sił policyjnych, które w razie potrzeby mogłyby wesprzeć białoruską milicję. Putin obiecał przy tym, że "siły te nie zostaną użyte, dopóki kryzys na Białorusi nie wymknie się spod kontroli".

Antyrządowe protesty na Białorusi TATYANA ZENKOVICH/PAP/EPA

W piątkowych publikacjach rosyjskie gazety poświęcają tej kwestii sporo uwagi, dodając komentarze ekspertów. Jak mówił w dzienniku "Wiedomosti" moskiewski politolog Jewgienij Minczenko "ze słów Władimira Putina wynika, że rezerwy te mogą zostać użyte nie tylko w przypadku agresji zewnętrznej, skierowanej przeciwko Białorusi, ale także w razie zamieszek w tym kraju, co byłoby sprzeczne ze wszystkim, co powiedziano dotychczas o możliwej ingerencji Rosji w sytuację na Białorusi".

- W Moskwie najwyraźniej doszli do wniosku, że ryzyko siłowego przejęcia władzy na Białorusi przez siły co najmniej nie prorosyjskie jest wysokie - mówił dziennikowi "Wiedomosti" Minczenko.

Dziennikarze zatrzymani w Mińsku TVN24

Według innego politologa, Aleksieja Makarkina, Putin "wysyła swego rodzaju sygnał do Zachodu i opozycji białoruskiej, ostrzegając, że jeśli linia zostanie przekroczona, Rosja może ingerować".

Makarkin zwrócił uwagę, że umowy łączące Białoruś i Rosję wymieniają obronę stabilności w krajach, które są stronami tych porozumień, ale do tej pory mówiło się o zagrożeniach zewnętrznych. - To sformułowanie pozwala Rosji występować w takim charakterze, jak w połowie XIX wieku, gdy zakładała, że konieczne jest dławienie wszelkich zamieszek w Europie, ponieważ mogą one przeniknąć do innych krajów - powiedział politolog.

Wywiad z prezydentem Rosji

"Kiedy telewizja państwowa ma wywiad z prezydentem Rosji, to zawsze oznacza to, że Putin potrzebuje pilnie o czymś poinformować. Najprawdopodobniej taka konieczność wiązała się właśnie z Białorusią" - oceniła na swoich łamach "Niezawisimaja Gazieta". Jej zdaniem "jest jasne, że wywiad był dobrym powodem, aby wyjaśnić, co mieli na uwadze obaj prezydenci, gdy mówili o pomocy Białorusi ze strony Rosji w ramach Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i umowy o Państwie Związkowym".

Balcer: Putin widzi, że nomenklatura i struktury siłowe są na razie lojalne wobec Łukaszenki TVN24

Gazeta zauważa, że pogłoski o tym, iż na Białorusi pojawiły się oddziały specjalne policji rosyjskiej - OMON - nie były bezpodstawne. "Przygotowywano się do wprowadzenia tak zwanych pomocników'" - napisała "Niezawisimaja Gazieta", której zdaniem "siły te mogły przyjechać na rekonesans".

Słowa Putina o konieczności przestrzegania prawa na Białorusi dziennik interpretuje jako oznakę, że rosyjski prezydent "wziął na siebie rolę gwaranta nie tylko konstytucji Federacji Rosyjskiej, ale i konstytucji Białorusi, a także samego Łukaszenki".

"Jak się okazało, Alaksandr Łukaszenka już we wszystkim doszedł do porozumienia z Władimirem Putinem" - ocenił dziennik "kommiersant", podkreślając, że "Putin po raz pierwszy oficjalnie odniósł się do sytuacji na Białorusi składając obietnicę wysłania do tego kraju rezerwy funkcjonariuszy w przypadku, gdy 'elementy ekstremistyczne' zaczną zajmować budynki administracyjne".

Autor:tas\mtom

Źródło: PAP, Wiedomosti, Kommiersant