Ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych budynków w ogniu, minister wysłał do gaszenia wojskowe śmigłowce

Do gaszenia pożaru włączyło się wojsko

Do akcji gaśniczej zaangażowane zostały śmigłowce wojskowe, co zdarza się tylko w przypadkach skrajnych, gdy nie udaje się opanować pożaru siłami Ministerstwa dso spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (MCzS). Do tej pory śmigłowce MCzS zrzuciły podczas akcji gaśniczej ponad 30 ton wody. Teraz z dwóch lotnisk wojskowych pod Petersburgiem kierowane są do gaszenia pożaru śmigłowce Mi-8 sił zbrojnych Rosji. Decyzję o zaangażowaniu armii podjął osobiście minister obrony Siergiej Szojgu.