Świat Pożar w rosyjskim porcie nad Bałtykiem. Po ataku dronów Oprac. Justyna Sochacka |

Port w Wysocku Źródło: Google Earth

Reuters, powołując się na serwis informacyjny Bloomberg News, podał w sobotę rano, że po ataku ukraińskich bezzałogowców w porcie w Wysocku nad Morzem Bałtyckim wybuchł pożar.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko napisał na Telegramie, że "w nocy obrona przeciwlotnicza zniszczyła 27 wrogich bezzałogowców". Potwierdził wybuch pożaru w rejonie portu. Według przedstawionych przez niego informacji pożar miał zostać opanowany po kilku godzinach, a atak nie spowodował ofiar w ludziach.

W Wysocku, nieopodal Wyborga, znajdują się magazyn paliw należący do koncernu paliwowego Łukoil oraz instalacje pozwalające na załadunek tankowców. Dokładne skutki nalotu i rozmiar zniszczeń nie są jak na razie znane.

Ukraińcy zaatakowali także rafinerie i skład ropy

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych (SBS), major Robert Browdi poinformował, że Ukraińcy zaatakowali w nocy dwie rafinerie w rosyjskim obwodzie samarskim, port w Wysocku, a także skład ropy naftowej na okupowanym przez Rosję Krymie.

Na przełomie marca i kwietnia Ukraina przeprowadziła serię ataków na rosyjską infrastrukturę naftową na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w tym między innymi na port w Ust-Łudze i terminal naftowy w Primorsku, czasowo wstrzymując ich pracę.

Zdjęcia satelitarne pokazujące płonący port w Ust-Łudze w Rosji nad Bałtykiem

Agencja Reutera podała 2 kwietnia, powołując się na trzy źródła branżowe, że ograniczenie wydobycia ropy w Rosji jest nieuchronne, gdyż ukraińskie ataki na infrastrukturę portową, rurociągi i rafinerie zmniejszyły możliwości eksportowe tego państwa o jeden milion baryłek dziennie, czyli o jedną piątą.

