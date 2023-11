Pociąg wykoleił się pod Riazaniem. Sprawdzają, czy nie był to akt terroru

Poszukiwanie dwóch podejrzanych

150 spraw o sabotaż na kolei

Liczba spraw zaczęła rosnąć szczególnie szybko po włączeniu nowych artykułów do Kodeksu karnego. Maksymalną karą za to teraz może być dożywocie. Jedna trzecia oskarżonych o taki czyn, to nieletni.