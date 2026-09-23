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Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) wprowadziła szereg ograniczeń przy północnej części granicy z Estonią. Mają obowiązywać do 26 września, a uzasadniono je w niejasny sposób, m.in. koniecznością ochrony biologicznej jeziora Pejpus.

Decyzja szybko została nagłośniona przez media i wywołała wiele pytań. Zwłaszcza że państwa bałtyckie, w tym Estonia, często wskazywane są jako potencjalne miejsce rosyjskich prowokacji, a nawet działań agresywnych wobec NATO.

Tymczasem wprowadzone przez Rosję ograniczenia dotyczą szczególnego odcinka granicy w rejonie estońskiego miasta Narwa. Niemal wszyscy jego mieszkańcy mówią po rosyjsku, co trzeci ma nawet rosyjski paszport. Z estońskiej Narwy w prostej linii jest bliżej do Petersburga (136 km) niż do Tallinna (210 km).