"Duży krater". Problemy w czasie testu pocisku nuklearnego Putina

Próba wystrzelenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-28 Sarmat na kosmodromie Plesieck w obwodzie archangielskim najwyraźniej się nie udała - poinformował w niedzielę rosyjski prowojenny kanał na Telegramie "Wojennyj Oswiedomitiel". Jeden z analityków OSINT opublikował zdjęcia satelitarne mające to potwierdzić.

Analityk OSINT (Open Source Intelligence) posługujący się pseudonimem MeNMyRC1 opublikował w sobotę na platformie X zdjęcie satelitarne mające przedstawiać miejsce, gdzie doszło do eksplozji. "Jak łatwo zauważyć, test RS-28 Sarmat zakończył się całkowitą porażką. Pocisk eksplodował w silosie, pozostawiając ogromny krater i niszcząc miejsce, gdzie dokonano testu" - napisał. Przypomniał, że Sarmat to pocisk zasilany paliwem ciekłym i zasugerował, że do wybuchu mogło dojść np. podczas rozładunku paliwa lub innych czynności z tym związanych. Zwrócił też uwagę, że na miejscu pojawiły się cztery wozy strażackie.