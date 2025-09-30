Moment ataku na rosyjską elektrociepłownię

Moment ataku na elektrociepłownię w obwodzie biełgorodzkim Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nagranie, opublikowane w poniedziałek przez agencję Reuters, pochodzi z mediów społecznościowych. Pokazuje moment ataku sił ukraińskich na elektrociepłownię w mieście Biełgorod, położonym w pobliżu granicy z Ukrainą.

Ukraińcy uderzyli w elektrociepłownię w niedzielę wieczorem. W ponad 300-tysięcznym mieście "zapanowały ciemności", nie było też ciepłej wody i ogrzewania - informowały niezależne kanały na Telegramie. Powoływały się na czytelników, którzy relacjonowali, że w niektórych częściach Biełgorodu przestały działać sklepy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pożar w rosyjskim porcie po ataku dronów

Czytelnicy kanałów na Telegramie skarżyli się także, że na ulicach przestała działać sygnalizacja świetlna, a mieszkańcy wieżowców utknęli w windach. Transport miejski kursował nieregularnie.

Moment ataku na elektrociepłownię w Biełogrodzie. Ujęcie z nagrania Źródło: Reuters

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował w poniedziałek rano, że dostawy prądu zostały "w większości przywrócone". Stwierdził przy tym, że największym problemem pozostaje dostarczanie ciepłej wody.

Iwan Tymoczko, szef formacji rezerwistów ukraińskich wojsk lądowych, powiedział dziennikarzom, że obwód biełgorodzki jest logistycznym hubem dla sił rosyjskich, które atakują Ukrainę od północy. Tamtejsze zakłady energetyczne - jak stwierdził - zaspokajają zarówno potrzeby cywilne, jak i wojskowe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD