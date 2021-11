Arktyka na wodach Zatoki Fińskiej. Lodołamacz przechodzi testy

Rosyjskie media okrzyknęły oddaną do eksploatacji pod koniec października zeszłego roku Arktykę "największym i najpotężniejszym" lodołamaczem na świecie. Relacjonowały, że długość jednostki wynosi 173,3 m, szerokość - 34 m, wyporność - 33,5 tysięcy ton. Arktyka może pokonać pokrywę lodową o grubości do trzech metrów. Z napędem, który stanowią dwa reaktory atomowe RITM-200, może rozwijać prędkość do 22 węzłów (ponad 40 km na godzinę).