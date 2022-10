Rosyjski Su-30 uderzył w dom w Irkucku

czytaj dalej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rozmowy z Rosji są możliwe, jeśli integralność terytorialna Ukrainy powróci do kształtu uznawanego przez wspólnotę międzynarodową, czyli do granic z 1991 roku. - Wówczas my powiemy, w jakim formacie i z kim gotowi jesteśmy rozmawiać - dodał w wywiadzie dla kanadyjskich kanałów CTV i CBC.