Dzieci wykorzystywane do akcji propagandowych. "Z-patriotyzm przedarł się do przedszkoli"

Rosyjska rzeczniczka praw dziecka Marija Lwowa-Biełowa stwierdziła, że nie ma nic przeciwko temu, by dzieci w Rosji uczestniczyły w akcjach na rzecz poparcia walczącej w Ukrainie armii. - Jeśli dziecko jest pełne uczuć i chce w jakiś sposób wesprzeć nasze wojsko, to, oczywiście, zasługuje na mój szacunek - oznajmiła. Od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w rosyjskich sieciach społecznościowych regularnie pojawiają się zdjęcia i nagrania z akcji propagandowych wspierających rosyjską armię z udziałem nieletnich. Jedna z nich odbyła się na początku marca w kazańskim hospicjum. Administracja tamtejszego zakładu utworzyła literę "Z" z udziałem około sześćdziesięciu dzieci leczących się w tym miejscu.

- Jeśli akcje opierają się na uczuciach patriotycznych, a dzieci chcą to wspierać, to dlaczego nie? Jest przecież akcja "List do żołnierza", kiedy uczniowie sami piszą listy. Jeśli uczestnictwo w takich działaniach jest świadome, a dziecko jest pełne uczuć i chce w jakiś sposób wesprzeć nasze wojsko czy dzieci, które przebywają na tamtych terenach (gdzie toczy się wojna - przyp. red.) to, oczywiście, zasługuje na mój szacunek, przede wszystkim jako matki - podkreśliła Lwowa-Biełowa.