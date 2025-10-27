Ataki dronów na Moskwę. Zamknęli dwa lotniska

Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi Źródło: TVN24

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował na Telegramie, że drony zmierzały w kierunku stolicy Rosji w niedzielę późnym wieczorem i w nocy. Z serii jego wpisów wynika, że rosyjskie systemy obrony powietrznej zestrzeliły co najmniej 18 bezzałogowców.

Mer nie udzielił żadnych informacji na temat możliwych zniszczeń lub osobach poszkodowanych.

Czytelnicy rosyjskiego kanału na Telegramie Astra relacjonowali, że słyszeli wybuchy w kilku miejscach w Moskwie.

Столицю РФ і Московську область атакували дрони, лунали вибухи – соцмережі https://t.co/LioeWBxcmd pic.twitter.com/DR79ks1T8D — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 26, 2025 Rozwiń

Agencja nadzorująca ruch lotniczy Rosawiacja przekazała, że dwa moskiewskie lotniska - Domodiedowo i Żukowskij – zostały czasowo zamknięte ze względów bezpieczeństwa.

Resort obrony w Moskwie poinformował, że obrona powietrzna w ciągu minionej nocy zniszczyła i przechwyciła 193 ukraińskie drony nad Rosją, w tym 40 nad obwodem moskiewskim.

Władze w Kijowie jak dotąd nie odniosły się do doniesień strony rosyjskiej.

