Świat

Rosyjskie ćwiczenia przy granicy z Polską

Ćwiczenia systemów artyleryjskich w obwodzie królewieckim
Ruszyły białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad-2025
Źródło: Ministerstwo Obrony Białorusi
Rosyjska armia przeprowadziła ćwiczenia systemów artyleryjskich w obwodzie królewieckim - poinformował portal Ukraińska Prawda. Miały one miejsce w ramach manewrów Zapad-2025, w których od piątku uczestniczą wojska Rosji i Białorusi.

- Rosyjska armia przeprowadziła w poniedziałek ćwiczenia systemów artyleryjskich o kalibrze 152 mm w obwodzie królewieckim, z wykorzystaniem doświadczeń tzw. specjalnej operacji wojskowej – poinformował portal Ukraińska Prawda. Według informacji dziennikarzy odbyły się też symulacje odpalenia pocisków balistycznych zestawów rakietowych Iskander-M.

Ćwiczenia systemów artyleryjskich w obwodzie królewieckim
Ćwiczenia systemów artyleryjskich w obwodzie królewieckim
Źródło: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/PAP/EPA

Graniczący z Polską obwód królewiecki jest formalnie częścią Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Dwa nowe okręgi wojskowe – Leningradzki i Moskiewski – powstały w 2024 roku, zastępując funkcjonujący wcześniej w rosyjskiej armii Zachodni Okręg Wojskowy.

Amerykańscy obserwatorzy na manewrach Zapad-2025. "Kto by pomyślał?"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Amerykańscy obserwatorzy na manewrach Zapad-2025. "Kto by pomyślał?"

Ćwiczenia Zapad-2025 mają potrwać do 16 września. Poza częścią lądową obejmują także manewry Floty Bałtyckiej i Floty Północnej realizowane na Morzu Bałtyckim i Morzu Barentsa.

Na ćwiczeniach Zapad-2025 pojawili się zagraniczni obserwatorzy. Wizyta Amerykanów miała być zaskoczeniem dla Białorusi.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/PAP/EPA

Rosja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica