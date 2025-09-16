Rosyjskie ćwiczenia przy granicy z Polską

- Rosyjska armia przeprowadziła w poniedziałek ćwiczenia systemów artyleryjskich o kalibrze 152 mm w obwodzie królewieckim, z wykorzystaniem doświadczeń tzw. specjalnej operacji wojskowej – poinformował portal Ukraińska Prawda. Według informacji dziennikarzy odbyły się też symulacje odpalenia pocisków balistycznych zestawów rakietowych Iskander-M.
Graniczący z Polską obwód królewiecki jest formalnie częścią Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. Dwa nowe okręgi wojskowe – Leningradzki i Moskiewski – powstały w 2024 roku, zastępując funkcjonujący wcześniej w rosyjskiej armii Zachodni Okręg Wojskowy.
Ćwiczenia Zapad-2025 mają potrwać do 16 września. Poza częścią lądową obejmują także manewry Floty Bałtyckiej i Floty Północnej realizowane na Morzu Bałtyckim i Morzu Barentsa.
Na ćwiczeniach Zapad-2025 pojawili się zagraniczni obserwatorzy. Wizyta Amerykanów miała być zaskoczeniem dla Białorusi.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/PAP/EPA