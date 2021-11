Łukaszenka i Putin zatwierdzili programy pogłębiania integracji. Łączenie z zaanektowanego Krymu

Łukaszenka: państwo związkowe priorytetem wśród priorytetów

Białoruski przywódca zapowiedział również, że Białoruś i Rosja planują wzmocnienie Regionalnego Zgrupowania Wojsk Państwa Związkowego. - Jak pokazały ostatnie wydarzenia, regionalne zgrupowanie wojsk jest solidną tarczą bezpieczeństwa nie tylko dla naszych krajów, ale dla całej przestrzeni poradzieckiej. My z prezydentem [Putinem - przyp. red.] nie ukrywamy, że w przyszłości zamierzamy to zgrupowanie umacniać - dodał Łukaszenka.

Początkowo zapowiadano, że Putin przyjedzie do Mińska na posiedzenie Rady Najwyższej Państwa Związkowego, jednak później Kreml zapowiedział jego udział w trybie wideokonferencji, co tłumaczono sytuacją pandemiczną. Co ciekawe, Putin udał się w czwartek do Sewastopola na anektowanym Krymie, skąd łączył się z Mińskiem.