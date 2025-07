Amerykanin Daniel Martindale otrzymał rosyjskie obywatelstwo Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Daniel Martindale dzieciństwo spędził w USA. W 2018 roku zamieszkał w Rosji, potem przez pewien czas mieszkał w Polsce, a w 2022 roku trafił na Ukrainę.

Amerykanin przekazywał Rosjanom ważne informacje o ukraińskich obiektach wojskowych. Miały one być podstawą do jednej z operacji w czasie wojny.

15 lipca w Moskwie odbyła się uroczystość, podczas której Amerykanin Daniel Martindale został oficjalnie obywatelem Rosji. Moment ten wyemitowała rosyjska państwowa telewizja.

Dokumenty Amerykaninowi wręczył Dienis Puszylin, lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Powiedział, że zostały one przyznane na mocy dekretu Władimira Putina. - Dla nas to oznaka szacunku i wdzięczności za to, zrobił - powiedział Puszylin.

Kim jest Daniel Martindale

Według informacji "Wall Street Journal" Martindale dorastał na farmach w stanach Nowy Jork i Indiana. Jego rodzice byli misjonarzami. Później rodzina przeniosła się do Chin. Wtedy podczas rodzinnej wycieczki do Rosji Martindale miał zainteresować się tym krajem. W 2018 roku zamieszkał we Władywostoku, gdzie uczył się rosyjskiego i pracował jako nauczyciel angielskiego. "WSJ" podaje, że rok później został wydalony z Rosji za "naruszenie przepisów prawa pracy". Wtedy przeprowadził się na południe Polski, pisze gazeta, ale dodaje, że bardzo chciał wrócić do Rosji.

Polskojęzyczny portal belsat.eu podaje, że Amerykanin do Polski trafił latem 2020 roku jako misjonarz. Mieszkał w Krakowie i w wiosce Palowice na Śląsku. Według portalu szybko nauczył się języka polskiego.

W 2022 roku, na kilka dni przed rozpoczęciem przez Rosję inwazji, znalazł się w Ukrainie. W listopadzie zeszłego roku sam wyjaśnił dziennikarzom, że wówczas nawiązał kontakt z prorosyjskimi siłami za pośrednictwem portalu Telegram. Następnie przekazywał im informacje dotyczące ukraińskich obiektów wojskowych w regionie Doniecka.

Na wtorkowej uroczystości Puszylin podziękował Amerykaninowi. Powiedział, że niektóre z informacji, jakie ten przekazał Rosjanom, stanowiły podstawę planów rosyjskiej armii zajęcia ukraińskiego miasta Kurachowe. - Już dawno udowodnił swoją lojalnością i działaniami, że jest jednym z nas - powiedział Puszylin.

Martindale zaś wyraził "przekonanie, że Rosja jest nie tylko moim domem, ale też moją rodziną". - Jestem niezwykle wdzięczny, że jest to nie tylko w moim sercu, ale też jest zgodne z prawem - dodał.

