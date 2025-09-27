Logo strona główna
Świat

Po ponad dwóch latach przerwy ropa ponownie popłynęła

Rurociąg ropa
Pole naftowe Zubair w Iraku
Źródło: Reuters
W wyniku porozumienia między władzami w Bagdadzie i Kurdystanie oraz zagranicznymi producentami przywrócono eksport ropy naftowej z półautonomicznego regionu na północy Iraku do Turcji. Przerwa w dostawie surowca trwała dwa i pół roku. Wznowiony eksport ma przynieść Irakowi setki milionów dolarów dodatkowych dochodów miesięcznie.
Kluczowe fakty:
  • Po 2,5 roku przerwy ruszył eksport ropy z Kurdystanu do Turcji.
  • Przesył surowca wstrzymano w marcu 2023 roku po tym, jak sąd arbitrażowy uznał, że Ankara naruszyła umowę z Bagdadem.
  • Kurdystan to półautonomiczny region, obejmujący część Iraku, Turcji, Iranu i Syrii, zamieszkany głównie przez Kurdów, naród nieposiadający własnego państwa.

Transport surowca umożliwiło porozumienie zawarte między rządem federalnym Iraku, rządem regionalnym Kurdystanu i zagranicznymi producentami ropy działającymi w regionie.

Umowa przewiduje przesył od 180 tysięcy do 190 tysięcy baryłek ropy dziennie do tureckiego Ceyhan - poinformował w piątek iracki minister do spraw ropy naftowej Hayyan Abdul Ghani.

Eksport ropy naftowej z irackiego Kurdystanu rurociągiem Irak-Turcja został zawieszony w marcu 2023 roku, kiedy paryski sąd arbitrażowy orzekł, że Ankara naruszyła umowę o rurociągu z Bagdadem z 1973 roku, zezwalając władzom Kurdystanu na niezależny eksport ropy od 2014 roku.

To może wstrząsnąć światową gospodarką. "Poważny kryzys"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To może wstrząsnąć światową gospodarką. "Poważny kryzys"

Maja Piotrowska

"Dobry początek budowania konsensusu"

Ghani skomentował porozumienie, mówiąc, że po raz pierwszy od 20 lat rząd regionalny Kurdystanu zgodził się na eksport 190 tysięcy baryłek ropy dziennie, a około 50 tysięcy baryłek zostanie przeznaczonych do użytku wewnętrznego i będzie zarządzane przez ministerstwo zasobów naturalnych w Irbilu.

Kurdowie
Kurdowie
Źródło: PAP

Kurdyjski portal informacyjny Rudaw, powołując się na informacje z rządu w Bagdadzie, poinformował, że wznowienie eksportu ropy naftowej z Kurdystanu będzie zasilać federalny budżet kraju kwotą około 400-500 milionów dolarów miesięcznie.

Iracki minister uznał, że umowa jest "dobrym początkiem budowania prawidłowego i przejrzystego konsensusu finansowego, który będzie podstawą budżetu na 2026 rok, jeśli zostanie zatwierdzony zgodnie z polityką konstytucyjną".

pc

Autorka/Autor: momo//akw

Źródło: PAP

IrakTurcjaRopa naftowa
