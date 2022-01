Ronnie Spector nie żyje

Ronnie Spector, wokalistka popularnego w latach 60. żeńskiego trio "The Ronettes", miała 78 lat. Znana była głównie dzięki takim przebojom jak "Be My Baby" i "Baby, I Love You". O jej śmierci poinformowała rodzina.

"To jest głos, którego szukałem!"

Dzięki ​​Spectorowi Ronettes zdominowały listy przebojów za sprawą takich przebojów jak: "Be My Baby", "Do I Love You" i "Walking in the Rain".