Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nie żyje Robert Duvall

Robert Duvall miał 95 lat
Robert Duvall miał 95 lat
Źródło: Shutterstock
Nie żyje Robert Duvall, aktor znany z takich filmów jak "Ojciec Chrzestny" czy "Wielki Santini" - poinformowała jego żona. Miał 95 lat.

O śmierci aktora poinformowała jego żona Luciana Duvall. "Wczoraj pożegnaliśmy mojego ukochanego męża, drogiego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. Bob odszedł spokojnie w domu, otoczony miłością i troską" - napisała w oświadczeniu w mediach społecznościowych. 

"Dla świata był laureatem Oscara, reżyserem i gawędziarzem. Dla mnie był po prostu wszystkim. Jego pasja do rzemiosła dorównywała jedynie głębokiej miłości do postaci, wspaniałych posiłków i bycia w centrum uwagi. W każdej ze swoich licznych ról Bob oddawał się całkowicie swoim bohaterom i prawdzie ludzkiego ducha, którą reprezentowali. W ten sposób pozostawił nam wszystkim coś trwałego i niezapomnianego" - dodała.

Zdobył Oscara, kilkakrotnie był nominowany

Po ukończeniu Principia College w Illinois i służbie w armii amerykańskiej Duvall przeniósł się do Nowego Jorku. W trakcie studiów aktorskich mieszkał z Dustinem Hoffmanem i zaprzyjaźnił się z Gene'em Hackmanem. 

Zadebiutował w niemej roli w filmie "Zabić drozda". Największą popularność przyniosła mu rola w "Czasie apokalipsy".

Zdobył Oscara za rolę w filmie "Pod czułą kontrolą". Był nominowany do tej nagrody za filmy: "Ojciec chrzestny", "Apostoł", "Czas apokalipsy", "Wielki Santini", "Adwokat" i "Sędzia".

Aktor zdobył także cztery Złote Globy (za filmy: "Stalin", "Na południe od Brazos", "Pod czułą kontrolą" i "Czas apokalipsy") oraz trzy nominacje do tej nagrody ("Sędzia", "Przerwany szlak", "Adwokat").

Zdjęcie z 8 stycznia 2011 roku
Robert Duvall i jego żona Luciana na festiwalu filmowym w Palm Springs
Źródło: PAP/EPA/PAUL BUCK

Opracował Kuba Koprzywa /akw

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
zmarł..., nekrologiFilm
Czytaj także:
Kacper Tomasiak na skoczni w Predazzo
Lecimy po medal! Finałowa seria w Predazzo
RELACJA
Fakty po faktach - Ryszard Petru
Petru: Nie będę ogłaszał zmian sam. Zrobię to z większą grupą
Polska
Pekin, Chiny
Zagrożenie zza Wielkiego Muru. "Szok dopiero się zaczyna"
BIZNES
Mężczyzna uciekł przed oprawcami przez okno (zdj. ilustracyjne)
Przetrzymywali go w mieszkaniu i okradli, wyskoczył przez okno. Akt oskarżenia
WARSZAWA
Najmłodszy mieszkaniec ZooParc de Beauval
"Pod koniec próbowaliśmy po prostu uratować życie matki"
METEO
Londyn, Wielka Brytania
"Pracowały za darmo przez pierwsze półtora miesiąca"
BIZNES
imageTitle
Sprawdzi się w nowej roli. Wielka zmiana w życiu Sochana
EUROSPORT
Trybunał Konstytucyjny
"Kolejny krok w kierunku destabilizacji systemu ustrojowego". Jest apel
Polska
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Kolejna awaria popularnej platformy
BIZNES
Pożar samochodu na A2
Samochód w płomieniach na A2 i karambol na granicy województw
Łódź
imageTitle
Miłe złego początki. Krótka przygoda Majchrzaka
Najnowsze
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Chcą ograniczyć dzieciom dostęp do chatbotów
BIZNES
Zima śnieg noc
Przed nami kolejna bardzo mroźna noc
METEO
Anna Radwan-Röhrenschef
Kolejna osoba odchodzi z Polski 2050
Polska
Taylor Swift
Planował atak terrorystyczny podczas koncertu Taylor Swift. Usłyszał zarzuty
Świat
SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona
SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona
Michał Istel
62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
Cios z Niemiec i Francji? "Kontrowersyjne" spotkanie w Monachium
Maciej Michałek
Dodatkowa pomoc dla kredytobiorców? Kaczyński: ja w tej chwili takiego pomysłu nie mam
Pierwszy miesiąc roku i już miliardy na minusie
BIZNES
imageTitle
Wściekły rzucił wszystko i poszedł w siną dal
EUROSPORT
Niedźwiedzie polarne, Arktyka, lód, globalne ocieplenie
10 lat od porozumienia paryskiego, a świat ociepla się coraz szybciej
METEO
Andrzej Domański
Domański: minister Błaszczak wstydu nie ma
BIZNES
Logan Paul
Słynny wrestler zarobił miliony dolarów dzięki karcie Pokemon
Ciekawostki
Radosław Sikorski
Weto Nawrockiego dla SAFE? "Wojsko Polskie i tak te pieniądze dostanie"
Polska
imageTitle
Idą jak burza. Mają swojego bohatera
EUROSPORT
"Całą energię z OZE Polska 'za grosze' sprzedaje Szwecji"? Niewiele zgadza się w tym przekazie
"Całą energię z OZE Polska za grosze sprzedaje Szwecji"? Niewiele tu się zgadza
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2440277555
Dłuższe czekanie na lotnisku. Problem z nowym systemem
BIZNES
Zderzenie dwóch tramwajów na skrzyżowaniu Conrada i Reymonta (zdjęcie ilustracyjne)
Byli w trakcie rozwodu, przyszedł do mieszkania i zabił żonę. Areszt dla 45-latka
Wrocław
Donald Tusk
Tusk: szczyt bezczelności
Polska
shutterstock_2146391089
Przerobił na piosenki opowieści trzyletniej córki. Zdumiała go reakcja ludzi
Marco Rubio w Budapeszcie
USA i Węgry podpisały "strategicznie istotną" umowę
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica