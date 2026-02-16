Nie żyje Robert Duvall

Robert Duvall miał 95 lat Źródło: Shutterstock

O śmierci aktora poinformowała jego żona Luciana Duvall. "Wczoraj pożegnaliśmy mojego ukochanego męża, drogiego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. Bob odszedł spokojnie w domu, otoczony miłością i troską" - napisała w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

"Dla świata był laureatem Oscara, reżyserem i gawędziarzem. Dla mnie był po prostu wszystkim. Jego pasja do rzemiosła dorównywała jedynie głębokiej miłości do postaci, wspaniałych posiłków i bycia w centrum uwagi. W każdej ze swoich licznych ról Bob oddawał się całkowicie swoim bohaterom i prawdzie ludzkiego ducha, którą reprezentowali. W ten sposób pozostawił nam wszystkim coś trwałego i niezapomnianego" - dodała.

Zdobył Oscara, kilkakrotnie był nominowany

Po ukończeniu Principia College w Illinois i służbie w armii amerykańskiej Duvall przeniósł się do Nowego Jorku. W trakcie studiów aktorskich mieszkał z Dustinem Hoffmanem i zaprzyjaźnił się z Gene'em Hackmanem.

Zadebiutował w niemej roli w filmie "Zabić drozda". Największą popularność przyniosła mu rola w "Czasie apokalipsy".

Zdobył Oscara za rolę w filmie "Pod czułą kontrolą". Był nominowany do tej nagrody za filmy: "Ojciec chrzestny", "Apostoł", "Czas apokalipsy", "Wielki Santini", "Adwokat" i "Sędzia".

Aktor zdobył także cztery Złote Globy (za filmy: "Stalin", "Na południe od Brazos", "Pod czułą kontrolą" i "Czas apokalipsy") oraz trzy nominacje do tej nagrody ("Sędzia", "Przerwany szlak", "Adwokat").

