Reuters: setkom tysięcy Ukraińców w USA grozi przyspieszona deportacja

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zamierza cofnąć status ochrony tymczasowej około 240 tysiącom Ukraińców, którzy uciekli przed wojną - donosi Reuters, powołując się na wysokiego rangą amerykańskiego urzędnika oraz trzy inne źródła zaznajomione ze sprawą. Jak zaznacza agencja, może to dla nich oznaczać przyspieszoną deportację.

Status ochrony tymczasowej (TPS) pozwala obcokrajowcom mieszkać i pracować w USA. Administracja Joe Bidena przyznała go Ukraińcom przebywającym w USA niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę . Za takim krokiem lobbowali politycy z obydwu partii.

10 stycznia - trzy dni przed inauguracją Donalda Trumpa - Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA ogłosił przedłużenie tymczasowego statusu ochronnego dla uchodźców z Ukrainy na kolejnych 18 miesięcy, od 20 kwietnia 2025 roku do 19 października 2026 roku.

Trump chce cofnąć status ochronny tysiącom Ukraińców

"Ruch ten, spodziewany już w kwietniu, byłby zaskakującą zmianą podejścia, z jakim Ukraińcy spotkali się za rządów prezydenta Joe Bidena" - komentuje Reuters. Agencja zaznacza, że planowanie cofnięcia ochrony Ukraińcom było w toku zanim doszło do kłótni Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Gabinecie Owalnym.

Jest to część szerszych wysiłków administracji Trumpa, zmierzających do pozbawienia statusu ochronnego ponad 1,8 miliona migrantów, którym zezwolono na przybycie do USA w ramach tymczasowych programów humanitarnych za rządów Joe Bidena - tłumaczą informatorzy Reutersa.