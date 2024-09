Rakiety spadły między Półwyspem Koreańskim a Japonią. "Poważne zagrożenie dla pokoju"

Południowokoreańskie JSC potępiło wystrzelenie rakiet, nazywając to "prowokacją, która stanowi poważne zagrożenie dla pokoju na Półwyspie Koreańskim".

Protest rządu w Tokio

Pociski spadły poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Rząd w Tokio wystosował stanowczy protest do reżimowych władz w Pjongjangu, zwracając uwagę, że próby rakietowe "wyraźnie naruszają rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ" i są "całkowicie nie do przyjęcia".

Reżim zapowiada "gwałtowne" zwiększenie arsenału nuklearnego

W ubiegłym tygodniu północnokoreański reżim przestrzegał, że Korea Południowa i Stany Zjednoczone będą musiały zapłacić "wysoką cenę" za to, co zostało określone jako "prowokacyjne ćwiczenia wojskowe", odnosząc się do letnich manewrów Ulchi Freedom Shield.