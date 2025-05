Raca pod nogami Tuska podczas uroczystości w Holandii. Premier ewakuowany na moment ze sceny

Incydent z udziałem premiera Tuska podczas obchodów Dnia Wyzwolenia w Holandii Źródło: TVN24

Podczas uroczystości w holenderskim Wageningen, na którą zaproszono premiera Donalda Tuska, doszło do niebezpiecznego incydentu. Pod nogami szefa polskiego rządu wylądowała raca rzucona z tłumu. Tusk został na chwilę sprowadzony ze sceny.

W tym roku Holandia obchodzi 80. rocznicę zakończenia okupacji. Centralne obchody tych uroczystości organizowane są w Wageningen, gdzie 5 maja 1945 roku doszło do kapitulacji niemieckich wojsk. Z tej okazji wizytę w Holandii składa premier Donald Tusk, który w ramach obchodów wygłosił przemówienie.

W trakcie uroczystości doszło do incydentu. W momencie, gdy Tusk wraz ze swoim holenderskim odpowiednikiem Dickiem Schoofem miał zapalić tak zwany Płomień Wyzwolenia, pod nogami szefa polskiego rządu upadła raca. Tusk na moment został wyprowadzony poza scenę.

Premier Donald Tusk wyprowadzany ze sceny po tym, jak ktoś rzucił w jego kierunku racą na uroczystości Dnia Wyzwolenia Holandii Źródło: Albert Zawada/PAP

Po chwili jednak premier wrócił i zapalił pochodnię wspólnie z premierem Holandii. Rozpalenie symbolicznego płomienia zainaugurowało uroczystości holenderskiego Dnia Wyzwolenia.

Incydent z racą nie wydawał się być wymierzony w Donalda Tuska. Na scenę wrzuciła ją osoba znajdująca się w tłumie zgromadzonych. Część z nich trzymała kartki z napisami krytykującymi wojnę w Strefie Gazy.

Przerwane przemówienie ministra obrony

Wcześniejsza część uroczystości, podczas której przemawiał minister obrony Holandii Ruben Brekelmans, została zakłócona przez osoby wykrzykujące propalestyńskie hasła.

Podczas przemówienia kilku demonstrantów przeskoczyło przez barierki krzycząc "Wolna Palestyna". Co najmniej jedna osoba dostała się na plac, na którym znajdował się minister - donosi NL Times.

Incydent podczas uroczystości w Holandii Źródło: TVN24

Zgromadzeni na miejscu funkcjonariusze szybko interweniowali i usunęli protestujących z terenu wydarzenia. Według informacji policji, zatrzymano pięć osób. Na razie nie ujawniono, jakie zarzuty mogą im zostać postawione.

Gdy sytuacja została opanowana, holenderski minister kontynuował przemówienie. - Mówię to również do ludzi, których właśnie tu widzieliśmy: trzymajmy się razem i nie pozwólmy się podzielić – podkreślił, nawiązując do incydentu.