"Putin został ośmieszony już drugi raz"

Drugi raz w ciągu 15 miesięcy Rosja została ośmieszona - oceniła w środę telewizja CNN, odnosząc się do trwającej od ponad tygodnia ukraińskiej ofensywy w obwodzie kurskim w Rosji. Zwrócono uwagę, że niezależnie od końcowego rezultatu operacja Ukraińców już procentuje.

Według Kijowa siły zbrojne Ukrainy kontrolują około tysiąca kilometrów kwadratowych rosyjskiego terytorium. CNN zaznaczyła, że nawet jeśli w rzeczywistości ta liczba jest mniejsza, to sam fakt, że dowódca Ołeksandr Syrski mógł rozpowszechnić takie dane w przestrzeni publicznej, jest wygraną Kijowa w toczącej się wojnie informacyjnej.

Ukraińska operacja pokazuje przepaść między "maską niezniszczalności, którą Kreml stara się pokazywać, a rozpadającą się rzeczywistością jego władzy" - oceniła CNN. Jak dodała, to także "kolejny przykład zręczności i mobilności ukraińskich sił" na tle powolnych, trwających wiele miesięcy rosyjskich ataków na to samo miejsce.

"Putinowi leci krew z nosa"

Według CNN rosyjskie dowództwo jeszcze nie znalazło rozwiązania tej sytuacji, ale Putin stara się odgrywać "rolę cara, rozstrzygającego między ogarniętymi chaosem i upadającymi resortami", mimo że w środę szef rosyjskiego sztabu Walerij Gierasimow zapewnił go, że ukraińska ofensywa została powstrzymana. Ostatni raz, gdy doszło do tego rodzaju inwazji, u władzy był Stalin - zaznaczyła amerykańska telewizja.

CNN zastanawiała się, jaki będzie ostateczny los ukraińskiej ofensywy. Po tygodniu od jej rozpoczęcia "Putinowi leci krew z nosa", jednak końcowa rozgrywka musi być tak starannie przeprowadzona, jak jej początek, by maksymalnie wykorzystać ukraiński sukces - oceniła.

Zdaniem CNN Ukraina ma nadzieję, że operacja w obwodzie kurskim poskutkuje wycofaniem lepszych oddziałów z Donbasu i przerzuceniem ich na granicę, ale na razie do tego nie doszło. Rosja wysłała do walki przy granicy swoje mniej skuteczne jednostki, o czym świadczą pojawiające się w internecie zdjęcia słabo wyszkolonych czeczeńskich żołnierzy, branych masowo do niewoli przez nacierające ukraińskie siły w Rosji. CNN nie wykluczyła, że Moskwa może zmienić podejście.