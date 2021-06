Przywódca junty "drogim przyjacielem", Mjanma "sprawdzonym partnerem" Rosji

Obalony rząd noblistki

"Wskazówka dla junty"

W maju Moskwę odwiedził dowódca sił powietrznych Mjanmy generał Maung Maung Kyawa. "Była to wskazówka dla junty, że rosyjska broń popłynie do kraju Azji Południowo-Wschodniej" - komentował to wydarzenie portal Nikkei Asia. Z okazji obecnej wizyty generała Min Aunga Hlainga do Rosji napisał: "przywódca junty poszukuje silniejszego partnerstwa w walce z globalną naganą".