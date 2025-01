Przemyt migrantów, połowy ryb, plantacje limonek i awokado. Kartele to nie tylko narkotyki

Meksykańskie grupy przestępcze znane są na świecie z handlu kokainą, a w ostatnich latach także z produkcji i przemytu do USA śmiercionośnego fentanylu. Jednak nie czerpią one zysków wyłącznie z handlu narkotykami. Zajmują się również przemytem migrantów, na wielu obszarach wymuszają haracze, prowadzą nielegalne połowy ryb w Zatoce Meksykańskiej, a w stanie Michoacan zawiązały sojusz, by pobierać opłaty od plantatorów limonek.