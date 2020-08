Łukaszenka i Putin rozmawiali przez telefon. "Jeśli Białorusini nie wytrzymają, fala protestów dotrze do Rosji"

W piątek Alaksandr Łukaszenka zwołał naradę Rady Bezpieczeństwa, podczas której zapowiedział, że "nie pozwoli wywrócić Mińska do góry nogami" . Powtórzył, że protesty są organizowane zza granicy i "w pierwszych rzędach idą kryminaliści".

Łukaszenka: te protesty to zagrożenie nie tylko dla Białorusi

- Trzeba się skontaktować z Putinem, prezydentem Rosji, abym mógł z nim teraz porozmawiać, dlatego, że to już jest zagrożenie nie tylko dla Białorusi (...) Dzisiaj ochrona Białorusi to nie mniej, niż ochrona całej naszej przestrzeni, Państwa Związkowego (Białorusi i Rosji - red.) i przykład dla innych. Jeśli Białorusini nie wytrzymają, to ta fala potoczy się tam - powiedział w sobotę Alaksandr Łukaszenka, cytowany przez białoruską państwową agencję prasową BiełTA.