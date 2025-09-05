Maduro otrzymał smartfona w prezencie od Xi Jinpinga Źródło: Reuters

- To najlepszy telefon na świecie - Huawei, a Amerykanie nie potrafią go zhakować, ani ich samoloty szpiegowskie, ani satelity - powiedział Nicolas Maduro, prezentując urządzenie w czasie konferencji prasowej z udziałem międzynarodowych mediów.

Huawei, chiński producent sprzętu telekomunikacyjnego został objęty restrykcjami ze strony USA z powodu obaw, że jego sprzęt może być wykorzystywany do szpiegowania użytkowników.

Gigant technologiczny od 2020 roku zmaga się z całkowitym zakazem dostępu do zaawansowanych chipów w USA i aby temu przeciwdziałać, poczynił znaczne inwestycje w chipy i sprzęt do ich produkcji. Niektóre kraje europejskie, w tym Niemcy, również wprowadziły całkowity zakaz korzystania ze sprzętu firmy Huawei.

