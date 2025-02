Znam kilku rosyjskich oligarchów, to bardzo mili ludzie. Nie są już aż tak bogaci, jak byli kiedyś, ale myślę, że mogą sobie pozwolić na taki wydatek - powiedział prezydent USA Donald Trump przy zapowiedzi programu złotych kart. Karty będą mogli kupić cudzoziemcy - także z Rosji - za pięć milionów dolarów i dostać prawo zamieszkania w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział we wtorek start programu sprzedaży złotych kart za pięć milionów dolarów. Cudzoziemcy, którzy zakupią karty, mieliby prawo zamieszkania w USA .

Trump: znam kilku rosyjskich oligarchów, to mili ludzie

Trump przekazał, że program może wystartować w ciągu około dwóch tygodni. Powiedział, że nie wyklucza, by prawo zakupu owych kart przysługiwało rosyjskim oligarchom. - Znam kilku rosyjskich oligarchów, to bardzo mili ludzie. Nie są już aż tak bogaci, jak byli kiedyś, ale myślę, że mogą sobie na to pozwolić - powiedział Trump.